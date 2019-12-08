أخبار مصر | وزير الطيران يتفقد مطار أسوان الدولي استعدادا لمؤتمر "السلام والتنمية المستدامة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران يتفقد مطار أسوان الدولي استعدادا لمؤتمر "السلام والتنمية المستدامة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني صباح اليوم، استعدادات وتحضيرات مطار أسوان الدولي الخاصة باستقبال ضيوف مصر المشاركين بمؤتمر السلام والتنمية المستدامة، حيث وجه برفع درجة الاستعدادات القصوى بالمطار في كافة المرافق وشدد على ضرورة التنسيق الجيد بين كافة الجهات المعنية والأجهزة الأمنية وفرق العلاقات العامة بالمطار للإشراف على إنهاء اجراءات وصول الوفود المشاركة مع توفير أعلى درجات الراحة والأمان لجميع ضيوف المنتدى.

وخلال الزيارة تفقد المصري صالات السفر والوصول واستراحات الخدمة المميزة والتأكد من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة التي تمت بالمطار.

وأكد على أن وزارة الطيران المدني تسخر كامل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة ضيوف المؤتمرات والأحداث والمعارض المختلفة التي تستضيفها الدولة وأن جميع المطارات المصرية جاهزة بشكل تام لمثل هذه الفعاليات والتي تعزز من مكانة مصر كمركز عالمي لاستضافة المؤتمرات والأحداث العالمية.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المطار وتطويره والتي شملت إحلال وتجديد صالة الخدمة المميزة، وتم تخصيص كاونترات لإنهاء اجراءات الوصول والمغادرة للوفود المشاركة بالمؤتمر كما تم الانتهاء من تخطيط 14 استاند لاستقبال اكبر عدد من الطائرات وتحسين كفاءةساحات الانتظار والحدائق بفناء المطار الخارجي، لظهور المطار بالصورة اللائقة والمشرفة بإعتباره الوجهة الأولى لضيوف المؤتمر في أسوان.

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هذا وتقوم الشركة الوطنية مصرللطيران بدور الناقل الرسمي للمؤتمر وتحرص على تقديم كافة تسهيلات السفر للمشاركين في الحدث حيث خصصت مصر للطيران طائراتها الجديدة من طراز الايرباصA220-300 المزودة بكافة وسائل الرفاهية بجانب الطرازات الأخري لنقل ضيوف المنتدى.

رافق الوزير فى جولته الطيار وائل النشار رئيس الشركه المصريه للمطارات واللواء باسم بيومى مدير مطار أسوان الدولي.



وذلك فى إطار استضافة جمهورية مصر العربية العديد من الأحداث العالمية الهامة والفعاليات الكبرى خلال الفترة القادمة ومن بينها استضافة مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة المقرر إقامته يومي 11 و12 ديسمبر الجارى تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

