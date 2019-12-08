أخبار مصر | باحث أثري يكشف رمزيات الألوان وتركيباتها عند قدماء المصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث أثري يكشف رمزيات الألوان وتركيباتها عند قدماء المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الباحث الأثري أحمد عامر إن قدماء المصريين كانوا يتميزون طوال عصورهم بالدقة والإتقان في أعمالهم، فنجد أن الألوان استخدمت منذ العصور المصرية القديمة، حيث كان المصري القديم يقوم برسم وتسجيل أعماله اليومية التى كان يقوم بها وأيضا كان يقوم بتسجيل النصوص الدينية على الجدران والمقابر حيث كان يعتقد في البعث والخلود.

والرسم والتسجيل على الجدران والمعابد لها عند المصري القديم هدفين إحدهما ديني والآخر دنيوي وساعده فى ذلك تعدد الألوان والمصادر اللونية التي كان يستخرج منها اللون، وقد كان النحت والتلوين حرفاً وثيقه الصله بمصر القديمه حيث لون كافه أعمال النحت في الخشب والأحجار اللينة والأحجار الصلبة احياناً.

واستخدمت المواد الملونة في التصوير منذ عصور ما قبل التاريخ على جدران الكهوف الصخريه، بل امتدت عبر العصور التاريخيه المختلفه، فقد إستطاع الفنان من خلال تلك التكوينات اللونية التعبير عن عن تقاليده ومعتقداته وإستطاع ان يتخلص من القيود ورسم الاشياء مع عدم مراعاة المنظور وقواعده.

وأشار "عامر" أن المصريون القدماء كانوا يستخدمون سبعة ألوان في الرسم والتصوير هي الأصفر، والأحمر، والأزرق، والأخضر، والبني، والأسود، والأبيض، وكانوا يستخرجون بعضها من النباتات كالنيلة مثلاً، وبعضها الآخر من المعادن، وقد لاحظ علماء الآثار أن الألوان المعدنية وخصوصاً اللون الأزرق، يبقى حافظاً لبهجته ولا يمل إلى الخضرة ولا السمرة مع تعريضه للهواء، حيث كانوا يُركبونه من الرمل وبرادة النحاس وبيكربونات الصودا المحروقة.

Advertisements

أما الألوان الثلاثة، الأحمر، والأصفر، والبني، فكانوا يستخرجونها من المغرة، كما أن اللون الأبيض كانوا يستخرجونه من الجير والجبس، ونجدهم في مقابر طيبة كانوا يرسمون الأشكال أولاً بالطباشير ثم يضعون عليها مادة ناعمة مركبة من المصيص الجيد والغراء الشفاف، ثم يلونونها باللون الذي يريدون، وكان الكهنة لا يسمحون إلا باستعمال هذه الألوان في كتاباتهم، وكانت لهذه الألوان رموز ودلالات ومعنى، فهي لم تكن اختيارات عشوائية بل اختيارات مبنية على معتقد.

وتابع "عامر" أن اللون الأسود كان يرمز للخصوبة، وللبعث من جديد، كما يرمز للحفظ من التلف، هو لون طمي النيل الذي يحمله معه في كل فيضان والذي هو سبب خصوبة التربة، وهو لون استعمل للآلهة "أوزيريس" و"أنوبيس".

واللون الأزرق كان رمز للهواء والسماء، وهو لون الإله "أمون" الذي كان في الأصل إله الريح، اللون الأصفر هو لون الذهب والشمس ساعة الشروق، رمز الخلود، وكما يعتبر اللون الأصفر لون جسد الآلهة.

واللون الأبيض لون الفرح والبهجة وأيام الاحتفالات، كما يعتبر لون النور المنبعث من الظلام، هو أيضاً لون الفضة التي منها تتكون عظام الآلهة، اللون الأخضر يرمز إلى الخضرة والنبات، وأيضاً إلى الشباب والصحة الجيدة والإحياء والتجدد، ويصوّر أيضاً الإله "أوزيريس" بجسدٍ أخضر اللون، اللون البني وهو لون الطمي، وكان الرسامون يلوّنون بشرة الرجال باللون البني، دلالة على القوة والإستمرار في العمل.