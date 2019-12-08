أخبار مصر | رئيس البرلمان يهدد باستجواب وزير العدل بسبب مشاكل الشهر العقاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يهدد باستجواب وزير العدل بسبب مشاكل الشهر العقاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، باستجواب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بعد تقديم العديد من الشكاوى حول أزمات الشهر العقاري.

وقال عبدالعال، إن تلك الأزمة تعد ابتزازا غير عادي للمواطنين وأدى لعدم تسجيل 95% من عقارات مصر، وتابع: "كل المحامين يشتكون من الشهر العقاري.. وعلى الحكومة أن تأخذ الأمر مأخذ الجد".

وتسببت الأحاديث الجانبيه للوزراء، أثناء حضورهم في الجلسة العامة للبرلمان، في انفعال رئيس المجلس قائلا: "عندما يتكلم رئيس المجلس على الوزراء ألا يتكلموا مع بعض.. وإلا مفيش داعي لحضوركم الجلسة".

ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال في الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

كما يناقش المجلس، تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.