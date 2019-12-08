أخبار مصر | "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية".. صرح هائل لدعم الاقتصاد الوطني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية".. صرح هائل لدعم الاقتصاد الوطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنشئ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سنة 1979 بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي لاحتياجات القوات المسلحة وإمداد السوق المحلي، في ضوء دعم خطط التنمية الوطنية وتطوير واستغلال الطاقات البشرية والفنية للقوات المسلحة بما لايؤثر على كفاءتها القتالية.

دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني

ويعتبر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية صرح من صروح التنمية ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني وركيزة واضحة على طريق التقدم والنمو ويجمع في أسلوب عمله بين شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص آثر منذ بداية نشأته أن يكون له مساهمته ودوره الفعال في النهوض بمستوى التنمية في مصرنا الغالية من منطلق الإيمان العميق بأمتنا ودورها التاريخي ذلك الإيمان الذي يبعث على المزيد من العمل الجاد والعـطــــاء اللا محدود إسهامًا في بناء الحاضر وتشييدًا لدعائم الاقتصاد الوطني.

ويهدف جهاز الخدمة الوطنية إلى إنشاء كيانات إنتاجية في المجالات الهندسية والصناعية والزراعية والإنتاج الجيواني والداجني والصناعات الغذائية الي جانب عمل على تحقيق الإكتفاء الذاتي من بعض الاحتياجات اللازمة للقوات المسلحة.

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