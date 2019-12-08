مصر | بـ"اللبس الميري".. ضبط عاطل انتحل صفة ضابط للنصب على المواطنين بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"اللبس الميري".. ضبط عاطل انتحل صفة ضابط للنصب على المواطنين بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة النزهة، مفادها تردد أحد الأشخاص على الجراج المشار إليه مرتديًا الملابس الأميرية وينتحل صفة ضابط شرطة.



وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبط المدعو "أحمد. م. س. م" سن 23 عاطل ومقيم 21 شارع الخمسين دائرة قسم شرطة السلام أول، وأصل بلدته مركز نجع حمادي قنا والسابق اتهامه في القضية رقم 1197 لسنة 2016م العجوزة " نصب " مرتديًا الملابس الأميرية برتبة ملازم أول ـ حال استقلاله السيارة رقم هـ ر ف 795 ماركة هيونداي كوبيه سوداء اللون ( منتهية التراخيص بتاريخ 2862014م )، وبفحص هاتفه المحمول تبين أنه يحوي صور شخصية له مرتديًا الملابس الأميرية.



وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بانتحاله صفة ضابط شرطة بقسم شرطة الشروق، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط ما يلي:

2 أفرول( شتوي، صيفي ).

2 بارية.

صور شخصية للمتهم مرتديًا ملابس أميرية برتبة ملازم أول.



وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد النصب على المواطنين منتحلًا صفة ضابط شرطة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أُخرى.

