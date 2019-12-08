مصر | النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات المحيطة بمسكن باحث قانوني طعن على يد متسول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات المحيطة بمسكن باحث قانوني طعن على يد متسول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة وفاة باحث قانوني متأثرا بإصابته بجرح طعني بالبطن، في منطقة المعادي، وطالبت مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه، لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير مفصل للوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجوده بمحيط بمكان الواقعة وهو مسكن المجني، وتفريغها وإعداد تقرير بها، لضبط الجاني وكشف هوية المترددين على المجني عليه.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة المعادي إخطارا من المستشفى العام، يفيد بمصرع مسن متأثرا بإصابته بجرح طعني منذ اسبوعين، وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه حضر إلى المستشفي مصابا بجرح طعني بالجنب، أدى إلى تهتك الأمعاء، ونفى تعرضه لأي اعتداء، وبسؤال صديقه أقر أن وراء ارتكاب الواقعة متسول كان يتردد على المجني عليه، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.