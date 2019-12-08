مصر | خفير مدرسة يطلق "كلبين جيرمان" على طفلين بالمعصرة.. وإصابات بالغة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خفير مدرسة يطلق "كلبين جيرمان" على طفلين بالمعصرة.. وإصابات بالغة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة المعصرة واقعة بشعة عندما أطلق خفير مدرسة خاصة كلبين شرسين على طفلين مما أسفر عن إصابتهما بإصابات خطيرة، وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن القبض عليه.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة المعصرة بتلقية بلاغا من كل من: "م. ي"، 11 سنة، طالب، مصاب بجرح بالرقبة والفخذ، إثر عقر كلب، و"ع. إ. ر"، 16 سنة، طالب مصاب بجروح بالفخذ إثر عقر كلب بتضررهما من "م. م"، 40 سنة، خفير بمدرسة ابتدائية الكائنة طريق الأتوستراد ـ دائرة القسم لقيامه بإطلاق عدد 2 كلب "من سلالة الجيرمان " من داخل فناء المدرسة تجاههما، وعقرهما مما أدى لحدوث إصابتهما المنوه عنها لرفضه لهوهما أمام المدرسة محل عمله.

وبإجراء التحيات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته الكلبين و( تم التحفظ عليهما )، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.