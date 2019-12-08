مصر | تكثيف أمني لضبط المتهم بطعن باحث قانوني في المعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكثيف أمني لضبط المتهم بطعن باحث قانوني في المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكثف الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة جهودها لضبط متهم قام بطعن باحث قانوني في منطقة المعادي ولاذ بالفرار.

وتلقى قسم شرطة المعادي، إخطارا من المستشفى العام، يفيد وفاة مسن متأثرا بإصابته بجرح طعني منذ أسبوعين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن المجني عليه حضر إلى المستشفى مصابا بجرح طعني في جانبه، أدى إلى تهتك في الأمعاء، ونفي تعرضه لأي اعتداء.

وبسؤال صديقه الذي جاء معه يوم الواقعة إلى المستشفى أقر أن وراء ارتكاب الواقعة متسول كان يتردد على المجني عليه، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

