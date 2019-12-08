مصر | ضُبط بـ15 كيلو حشيش.. التحقيق مع ديلر الطالبية وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضُبط بـ15 كيلو حشيش.. التحقيق مع ديلر الطالبية وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس مالك محل هواتف محمولة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتجاره في المواد المخدرة بمنطقة الطالبية، وبحوزته 15 كيلو من الحشيش، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة

وكشفت التحقيقات، عن أن مالك محل هواتف بحوزته 15 كيلو من مخدر الحشيش، ومبالغ مالية مقابل اتجاره وترويجها على عملائه بمنطقة الطالبية،متخذًا من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، فيما طلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.



وكانت معلومات وردت إلى ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية، تفيد مالك محل هواتف محمولة "له معلومات جنائية" بالإتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وأضافت التحقيقات، أن ضباط قاموا بعمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها صحة المعلومات الواردة، وبناء على ذلك تم تحديد مكان تواجد المتهم وتمكنت قوة أمنية من القبض عليه حال قيادته سيارة ملاكي، وبحوزته "15 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وبندقية خرطوش، 5 طلقات لذات العيار، مبلغ مالي"، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

