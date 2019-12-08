مصر | تأجيل محاكمة 11 متهما بحيازة أسلحة نارية واحتجاز مواطن لطلب فدية بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 11 متهما بحيازة أسلحة نارية واحتجاز مواطن لطلب فدية بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، محاكمة 11 متهم لحيازتهم أسلحة نارية، واحتجاز مواطن لطلب فدية من ذويه بالتجمع، لجلسة 12 يناير المقبل للمرافعة.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين هم كلا من "حماد صالح، ومحمد عودة، وعيد مصلح، وأحمد محمد، وغازى استيان، وسعود عبدالله، ومحمد إبراهيم، ويوسف فريح، وخالد أبو كياد، وخالد عبدالله، وفريج عبدالله".

صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد وأيمن محمد وياسر عمر، وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.

وأسندت النيابة للمتهمين وفق أمر الإحالة، في القضية بدائرة قسم ثانى القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، تهمة حيازة سلاحا ناريا مششخنا "بندقية ألية "،حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته، أو إحرازه وقاموا بحجز المجنى عليه محمد محمود، بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال التى تصرح بها القوانين واللوائح، كما حصلوا بالتهديد من المجنى عليه مبلغا من النقود.