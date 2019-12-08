مصر | براءة متهم من سرقة مواطن بالإكراه في التجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براءة متهم من سرقة مواطن بالإكراه في التجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس ببراءة المتهم "ممدوح.ح"، في اتهامه بسرقة مواطن بالإكراه في التجمع الخامس. وصدر القرار برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلام وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد. وأسندت النيابة للمتهم "ممدوح. ح"، بالاشتراك مع أخرين تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق "مبلغ مالى قدره 160 ألف جنيه، وسلاح نارى"، والمملوكين للمجنى عليه "سامح سيد"، حال حمل المتهم سلاح أبيض "كتر". كما أسندت النيابة للمتهم حيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون تصريح.

Advertisements