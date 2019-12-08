مصر | "بسبب إيجار محل".. استمرار حبس متهم طعن طفلا بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بسبب إيجار محل".. استمرار حبس متهم طعن طفلا بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح دار السلام، حبس صاحب محل منتجات ألبان، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بطعن طفل بسبب خلافات مع اهل المجني عليه بسبب إيجار محل تجاري.

وطالبت النيابة في وقت سابق، الأطباء في مصلحة الطب الشرعي، بتشريح جثة الطفل وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، فيما أمرت بتفريغ الكاميرات المحيطة بمكان الواقعة وإرسال تقرير بها.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي المقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال الطفل يوسف.ا 12 سنة، مقيم بمنطقة الجزيرة بدائرة القسم، مصابًا بعدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسد.

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وأضافت التحقيقات أنه بالفحص تبين قيام جار الضحية محمد.خ بطعنه عدة طعنات، بسبب رغبته في إيجار محل من أهل الضحية.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرائد محمد عبدالحليم، معاون أول مباحث القسم، من القبض على المتهم، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة، التي أمرت بحبس المتهم فى وقت سابق 4 أيام وتم التجديد.