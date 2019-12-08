مصر | من "الطفلة جنة" لـ"راجح قاتل".. محاكمات شغلت الرأي العام في 2019 (تايم لاين)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "الطفلة جنة" لـ"راجح قاتل".. محاكمات شغلت الرأي العام في 2019 (تايم لاين) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وسط أروقة المحاكم، وجدران السجون، شغل الشارع المصري العديد من القضايا التي هزت الرأي العام، وأشعلت الترندات على مواقع السوشيال ميديا وجوجل، مما أثارت في ذلك جدلًا واسعًا حول مشاعر الإنسانية ورفعت شعار "2019 قلب ميت"، في عام 2019 شهد لحظات عصيبة مرت على الشعب المصري من قضايا زلزلت لها هيبة الإنسانية واقشعرت لها الأبدان.



وترصد «بوابة الخليج 365 الإلكترونية»، أحداث عام مر لأبرز القضايا التي شهدها عام 2019 التي هزت أروقة المحاكم وعجت ساحات الدفاع والتحقيقات بقضايات ساخنة منذ بداية هذا العام والذي نرصده في هذا التقرير.



- يناير: إعدام الاخوان وقضية رشوة لنائب محافظ الاسكندرية

اشتعل شهر يناير بأبرز القضايا الساخنة، حيث شهد شهر يناير لعام 2019، عددا من الأحداث الساخنة وكان أبرز تلك القضايا التي شغلت الرأي العام، حيث أصدرت محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم 14 إرهاب، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، حكمها على 28 متهما بينهم إعلاميين ومقدمي برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بإحالة أوراقهم إلي فضيلة مفتي الجمهورية، منهم 9 تم الحكم عليهم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.



كما أصدر حكم في شهر نفس الشهر من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على نائب محافظ الإسكندرية السابق، سعاد الخولى، و6 آخرين، بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية نظير أداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمي واستعماله وتم الحكم ليها بالسجن 12 عامًا.



وطالت الأحكام في هذا الشهر أيضًا الفنانين، ومنهم الفنانة ميريهان حسين، وعاملتها "رفيقة"، حيث صدرت محكمة جنح مستأنف الهرم، حكمها فى الاستئناف المقدم من الفنانة من طرف، وضابطى فى قسم شرطة الهرم من طرف آخر على حكم حبسهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كمين الهرم"، والمتهمين فيها بتبادل الضرب والسب.



كما أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حكمها فى إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و7 آخرين فى أحداث مسجد الاستقامة، وذلك في نفس الشهر، وأصدرت محكمة جنايات الجيزة في الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على 11 متهما بأحداث العنف التى شهدتها مدينة كرداسة في ديسمبر 2014.

Advertisements



- "الحزام الاخضر" و"راجح" و"أبو تورتة" اشعلت الرأي العام

وفي القضية المعروفة إعلاميًا ب"الحزام الأخضر" صدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بتأجيل حكمها في القضية لـ 26 ديسمبر الجاري، على وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعرها.



وكما أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، يوضح حادث قتل شهيد الشهامة محمود البنا، من القاتل "محمد راجح ومساعديه"، بعد أن عاتبه محمود على مغازلة إحدى الفتيات في الشارع والتحرش بها، فتطور الأمر إلى مشاجرة ووصل إلى القتل بمطواه، وتم تشيع أهل محافظة المنوفية جثمان محمود البنا في 10 أكتوبر من العام الجاري وانتشر هشتاج واسع في مواقع السوشيال مديا للمطالبة بإعدام راجح، وقررت محكمة جنايات الطفل "الأحداث" فى شبين الكوم، تأجيل جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" 22 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم.



ومن القضايا التي شغلت الرأي العام، حدث في الواقعة الطريفة لشاب ترك فتاة في حفل خطوبتها وأطلق عليه رواد السوشيال ميديا " مصطفى أبو تورته " وتناقلت حكايته صفحات السوشيال ميديا المختلفة وأصبح "تريند".



- "الطفلة جنة" ضحية التعذيب من جدتها وخالها

وفي قضية أخرى خلال هذا العام، والمعروفة إعلاميًا "الطفلة جنة"، بدأت من محافظة الدقهلية في أواخر شهر سبتمبر من العام الحالي، وبدأت وقائعها من اتهام لجدة بتعذيب حفيدتها البالغة من العمر 4 سنوات بحرقها في مناطق حساسة بسبب تبولها لا إراديًا، لتتطور أوضاعها الصحية إلى بتر ساق ووفاة، ليطالب الرأي العام بإعدام الجدة عبر منشورات وهاشتاج على مواقع التواصل الإجتماعي وتجمعات للمواطنين، وتم تأجيل قضيتها لـ 5 يناير 2020 ومازالت القضية قيد التحقيقات.



إلا أن القضية فتحت قضية أخرى وهي تعذيب أماني (8 سنوات)، شقيقتها الأخرى أيضا بنفس الطريقة، لتمثل الجدة أمام المحكمة في قضيتين توجه لها تهمة القتل في إحداهما، وأقرت محكمة الجنائية العاجلة في 12 أكتوبر حكمت محكمة شربين الجزئية بمحافظة الدقهلية، على صفاء عبدالفتاح عبداللطيف، الجدة والمتهمة بضرب حفيدتها "أماني"، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة ضرب المجني عليها، كما أعلن المفتي تكفله برعايتها وعلاجها نفسيًا.

