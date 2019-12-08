مصر | مدير كلية الدفاع الوطني: الإعلان عن تطهير سيناء من الإرهاب نهائيا "قريبا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير كلية الدفاع الوطني: الإعلان عن تطهير سيناء من الإرهاب نهائيا "قريبا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انقل للسادة الحضور تحيات وزير الدفاع ورئيس الأركان للجميع، فعندما نتحدث عن الأمن القومي لابد أن نذكر سورة قريش (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف)،

الإطعام من الجوع والأمن من الخوف هما الأمن القومي

مقومات أي دولة في العام هي النواحي ال

سياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية

أي عنصرين تلك العناصر يتأثر تسقط الدولة".

قال اللواء أركان حرب بهجت فريد مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية، خلال مشاركته في ندوة "مخطط إسقاط الدول من الداخل.. وكيفية مواجهتها" بأكاديمية الشرطة: "في البداية



وأضاف "بهجت": الإرهاب الذي حدث في مصر كان المقصد منه إسقاط الدولة ودعونا نتسأل لماذا فجروا الكنائس والمساجد حتى يحدثوا فتنة طائفية بين المواطنين فكان الغرض هو إسقاط الدولة المصرية من الداخل،

ومن الناحية السياسية فقد تصدر للعالم ملف حقوق الإنسان والقمح ليتحالف العالم على الدولة مثل ما حدث في ليبيا والعراق لو تحالف العالم على أي دولة سيسقطها.



وتابع: "ومن الناحية الاقتصادية وجدوا الاقتصاد، بدأوا بضرب السياحه لتقليل دخل الدولة من العملة الصعبة، و بدأت عناصر الإرهاب بمهاجمة منشآت الشرطة والجيش لانهاكهما لتصبح الحدود المصرية مستباحة ولكن نطمئن أنفسنا فإن الإرهاب تقلص نتيجة لجهود ضباط الجيش والشرطة وفي وقت قريب نعلن تطهير سيناء من الإرهاب نهائيا. وتابع: "ومن الناحية الاقتصادية وجدوا الاقتصاد، بدأوا بضرب السياحه لتقليل دخل الدولة من العملة الصعبة، و

وأكد "بهجت"، أن ضباط الجيش والشرطة لا يحاربون الإرهاب فقط بل هناك عناصر كثيرة لا تريد وجود الدولة في هذهن المنطقة من أصحاب الأنفاق وغيرها ولا بد للمجتمع المدني من التدخل لزيادة الوعي لدى المواطنين حتى لا يتم تجنيدهم.

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