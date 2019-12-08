مصر | مدير كلية الدفاع الوطني: الإعلان عن تطهير سيناء من الإرهاب نهائيا "قريبا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير كلية الدفاع الوطني: الإعلان عن تطهير سيناء من الإرهاب نهائيا "قريبا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "بهجت": الإرهاب الذي حدث في مصر كان المقصد منه إسقاط الدولة ودعونا نتسأل لماذا فجروا الكنائس والمساجد حتى يحدثوا فتنة طائفية بين المواطنين فكان الغرض هو إسقاط الدولة المصرية من الداخل،
ومن الناحية السياسية فقد تصدر للعالم ملف حقوق الإنسان والقمح ليتحالف العالم على الدولة مثل ما حدث في ليبيا والعراق لو تحالف العالم على أي دولة سيسقطها.
وتابع: "ومن الناحية الاقتصادية وجدوا الاقتصاد، بدأوا بضرب السياحه لتقليل دخل الدولة من العملة الصعبة، وبدأت عناصر الإرهاب بمهاجمة منشآت الشرطة والجيش لانهاكهما لتصبح الحدود المصرية مستباحة ولكن نطمئن أنفسنا فإن الإرهاب تقلص نتيجة لجهود ضباط الجيش والشرطة وفي وقت قريب نعلن تطهير سيناء من الإرهاب نهائيا.
وأكد "بهجت"، أن ضباط الجيش والشرطة لا يحاربون الإرهاب فقط بل هناك عناصر كثيرة لا تريد وجود الدولة في هذهن المنطقة من أصحاب الأنفاق وغيرها ولا بد للمجتمع المدني من التدخل لزيادة الوعي لدى المواطنين حتى لا يتم تجنيدهم.
ونظمت وزارة الداخلية، صباح اليوم الأحد، ندوة علمية لاستعراض مخططات قوى الشر في إسقاط الدول.
وعقدت الندوة بمقر قاعة الاحتفالات والمؤتمرات بأكاديمية الشرطة تحت عنوان (مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها).
وشارك في الحضور قيادات وزارة الداخلية وعلى رأسهم اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة والخبراء الأمنيين وعدد من ممثلي المنظمات والمؤسسات المعنية بالجهات الحكومية، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.