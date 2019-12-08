مصر | مدرس بأكاديمية ناصر: الإرهاب تقلص بمصر.. واليأس والسخرية من أدوات هدم الدول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرس بأكاديمية ناصر: الإرهاب تقلص بمصر.. واليأس والسخرية من أدوات هدم الدول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي عضو هيئة التدريس بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، في ندوة "مخططات إسقاط الدولة من الداخل.. وكيفية مواجهتها" والتي أقيمت برعاية وزير الداخلية بأكاديمية الشرطة، إن أحد الأسباب الرئيسية للإرهاب العمليات النفسية والتي تستهدف بث اليأس والإحباط في نفوس المواطنين، ومن خلالها يخرج نسبة من المتطرفين.

وأوضح، خلال ندوة أكاديمية الشرطة المنعقدة اليوم، أن الإقليم العربي بالكامل تشن حرب نفسية كبيرة عليه وخاصة على المجتمع المدني، موضحا أن الإرهاب تقلص في مصر كثيرا.

وأشار إلى أن العمليات النفسية أعظم انتصار لأي دولة تستهدف إسقاط دولة أخرى دون تكبد نفقات أي عمليات عسكرية، كما أن الشائعات أحد الأدوات.

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وأوضح أن الديموجية أحد الأدوات الخطيرة لتنفيذ المخططات العدائية ضد الدولة وهو ما يتم تكراره من أخبار مغلوطة لإثبات أنه حقيقي لتتفيذ مخطط عدائي ضد الدولة، وأن السخرية أحد أدوات بث اليأس داخل النفوس من خلال ضرب الرموز،وأن أحد الأدوات هي غسيل المخ من خلال زرع أفكار داخل الأشخاص وتحويلهم لعناصر إرهابية.