مصر | خالد المصري يواصل مرافعته أمام الجنايات في "ولاية سيناء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد المصري يواصل مرافعته أمام الجنايات في "ولاية سيناء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل خالد المصري، دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء" مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، دافعًا بانتفاء جريمة إمداد الجماعة محل القضية لموكليه أرقام 3 و15 و16 و28 بأمر الإحالة.

وقال الدفاع إنه بخصوص إمداد الجماعة بطائرة بريموت كونترول، فإن ذلك لم يجد له أثرًا في الأوراق على حد قوله، وتابع بأنه لو كانت موجودة فإن ذلك النوع من الطائرات هو من "ألعاب الأطفال" ذات المدى المحدود الذي لا يتجاوز الثلاثين أو الأربعين مترًا، وعن تهمة الإمداد بمعلومة أكد الدفاع أن القانون أوجب أن تكون المعلومة سرية وأن يتم العمل بها ليكون الفعل مُجرمًا، نافيًا توافر ذلك في حالة موكليه.

ولفت إلى عدة شهادات لموكله أحمد الحلواني تؤكد حسن سيره وسلوكه، من بينها شهادات لجيرانه المسيحيين الذين نفوا عنه أي سلوك غريب تجاههم.

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ونفى الدفاع تهمة الاتفاق الجنائي لقتل الإعلامي إسلام بحيري وأمين شرطة آخر، وقال تعليقًا على ذلك الاتهام:"لم يتفقوا ولم ينفذوا ولم يحدث اتفاق"

تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.

وتضمن قرار الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر ارتكبوا ما يلي تولوا قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض التي تدعو إليها على النحو المبين بالتحقيقات.