مصر | "أسفر عن مصرع أسرة كاملة".. استعجال تقرير اللجنة الهندسية للعقار المنهار بعين الصيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أسفر عن مصرع أسرة كاملة".. استعجال تقرير اللجنة الهندسية للعقار المنهار بعين الصيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة مصر القديمة الجزئية، تقرير الجنة الهندسية من حي مصر القديمة لمعاينة آثار انهيار عقار في عين الصيرة، والكشف عن أسباب سقوطه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية عن تلقي العميد محمد عودة مأمور قسم مصر القديمة بلاغا بانهيار عقار بمنطقة عين الصيرة ووفاة أسرة كاملة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث.

وبالفحص والمعاينة تبين مصرع أم وأولادها الثلاثة، وأن المبنى قديم، وصادر بشأنه قرار إزالة ضمن أعمال التطوير بالمنطقة، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة استكمال التحقيقات.

