مصر | العقيد رامي متولي: الإرهاب يريد الفوضى.. ومواجهته لا تقتصر على الأمن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العقيد رامي متولي: الإرهاب يريد الفوضى.. ومواجهته لا تقتصر على الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العقيد دكتور رامي متولي أستاذ القانون الجنائي المساعد بأكاديمية الشرطة، إن الإرهاب يهدف إلى نشر الفوضى في البلدان التي ينشط بها، موضحا أنه يجب التفرقة بين إرهاب الأفراد ونوع آخر وهو إرهاب الدولة، وكما أن هناك إرهاب دولي فضلا عن الإرهاب التقليدي والإرهاب المستحدث.

وأضاف، خلال ندوة علمية لأكاديمية الشرطة، أن استخدام العنف يسعى لتنفيذ أغراضه، واستخدام الدين وسيلة لاختباء وستار لنشاط الإرهاب مثل جماعة الإخوان الإرهابية، حيث استخدمته في وقت سابق ويهدف الإرهاب إلى إحراج الدولة سياسيا أمام المجتمع الدولي، ويهدف أيضا إلى هدم الاقتصاد والنسيج الاجتماعي للدولة خاصة دور العبادة المسيحية والمسلمين، مؤكدا أنه لم تنجح أي محاولة لزعزعة الاستقرار والتفريق بين طوائف المجتمع في مصر على مدار السنوات الماضية.



وأكد أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، أن هناك ارتباطا بين الإرهاب ومخططات إسقاط الدول من الداخل، حيث تستخدم الدول الداعمة الإرهاب نشر التنظيمات المتطرفة في هدم الدول. وأكد أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، أن هناك ارتباطا بين الإرهاب ومخططات إسقاط الدول من الداخل، حيث تستخدم الدول الداعمة الإرهاب نشر التنظيمات المتطرفة في هدم الدول. وأردف العقيد رامي متولي، أن الدول الداعمة للإرهاب تقوم بتدريب عناصرها ثم ترسلها إلى الدول المستهدفة لتأجيج المشكلات على الحدود مع الدول، وكذلك تنظيم داعش الإرهابية.