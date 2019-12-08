مصر | "تعاني من اكتئاب".. التحقيق في سقوط مسنة من الطابق الـ3 بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تعاني من اكتئاب".. التحقيق في سقوط مسنة من الطابق الـ3 بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، بشمال الجيزة، انتداب الطب الشرعي، في واقعة سقوط سيدة مسنة في عقدها الخامس من العمر من الطابق الثالث لمنزلهم بمنطقة العجوزة، للتصريح بالدفن للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت النيابة التحريات

وانتقل فريق من النيابة العامة، لمسرح الجريمة، لمعاينة الجثة، وتبين وجود آثار كدمات وسحجات بمناطق متفرقة من جسدها.



وكشفت التحقيقات أن السيدة تقطن برفقه نجلتها وزوجها وبسؤالهم، تبين أن السيدة تعاني من حالة اكتئاب مما أدى لانتحارها وسقوطها من طابق المنزل، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. وكشفت التحقيقات أن السيدة تقطن برفقه نجلتها وزوجها وبسؤالهم، تبين أن السيدة تعاني من حالة اكتئاب مما أدى لانتحارها وسقوطها من طابق المنزل، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. وورد بلاغ من عامل لضابط قسم شرطة العجوزة، يؤكد سقوط حماته "ص" صاحبة 55 عاما من الطابق الثالث بمنزلهم، وعل الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتم فحص الجثة والتحفظ عليها وإخطار النيابة.



وأضافت التحقيقات أنه تم عمل التحريات اللازمة التي تبين من خلالها أن المتوفاة كانت تعيش مع نجلتها وزوجها وبسؤالهم لم يتهموا أحد بالتسبب في وفاتها، كما أكدوا عدم وجود شبه جنائية بالواقعة.

