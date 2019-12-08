شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة البرلمان» تؤجل «الزراعات التعاقدية» لحين حضور الوزير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري ىتأجيل مناقشة ملف تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، لحين حضور وزير الزراعة، في ظل إعلان الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية عن صدور اللائحة التنفيذية، خلال ١٥ يوم من الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة اليوم الأحد، لمناقشة أزمة عدم تفعيل مشروع قانون الزراعات التعاقدية حتى الآن. وطالب هشام الحصري، رئيس اللجنة، بضم عدد من الجهات المعنية في اللائحة التنفيذية للقانون، مثل اتحاد المنتجين واتحاد الدواجن، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

وانتقد «الحصري»، عدم صدور قانون الزراعات التعاقدية حتى الآ، مشيرًا إلى أنه تم إعداد القانون في ٢٠١٥ واقره البرلمان في عام ٢٠١٦، ورغم ذلك لم يتم إصدار لائحته التنفيذية، ليتم تفعيله على أرض الواقع، مشيراً إلى أن تفعيل القانون يقضى على اغلب مشكلات الفلاح المتعلقة بالزراعة حيث سيتيح له اختيار المحاصيل المناسبة له والتي تحقق هامش ربح له.

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فيما هاجم النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، وزارة الزراعة، وقال إن قانون الزراعات التعاقدية يمثل استمرار للفشل الإدارى لوزارة الزراعة، مقترحًا تأجيل مناقشة ذلك الموضوع، لحين إجراء التعديل الوزاري المرتقب، وحضور الوزير الجديد،متابعا، أن وسط التوقعات بإجراء تعديل وزارى من بينه وزير الزراعة، يكون الضرب في الميت حرام.

وانتقد أحوال وزارة الزراعة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا انها تعانى الفشل والعجز الإدارى، يأتي وزير ويمشى وزير، وحالها كما هو، في الوقت الذي تعد فيه وزارة أكبر وزارة في مصر، تمتلك جهاز إدارى كبير، ولكن لايوجد بها إرادة ورؤية للتعامل مع المشكلات

وأشار «ملك» إلى أن عدم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية، خلال أربع سنوات، دليل على ذلك العجز الإدارى. فيما طالب النائب حسام العمدة، باستعراض ملامح مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وأن يكون هناك جدول زمنى، للانتهاء من اللائحة وإصدارها وتنفيذها بشكل عملي.

وردت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، أن المركز انتهى من اعداد مشروع اللائحة بشكل كبير، وستكون جاهزة في نهاية الأسبوع الحالي، ليتم مراجعتها قانونيا، وصدورها خلال ١٥ يوما، وسيتم إرسالها إلى البرلمان مرفقة مع اللائحة المالية. وأضافت «رجب» أن موازنة مركز الزراعات التعاقدية، ٥٠٠ الف جنيه، وهى موازنة ضئيلة، ولكن نتعامل وفقا لها.