شكرا لقرائتكم خبر عن «جودة التعليم»: التعلم القائم على الجدارات أصبح توجها عالميا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرحت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، أن العالم كله يتجه نحو التعلم القائم على الجدارات في جميع مستويات التعليم: قبل الجامعى والفنى والعالى وقد بدأت الهيئة في التوجه إلى هذا النوع من التعلم من خلال تبنى معايير التعلم القائم على الجدارات/ الكفايات في كل المعايير القومية للهيئة وتشجع المؤسسات التعليمية على تبنى المعايير القائمة على الجدارات/ الكفايات في برامجها وعقد الدورات التدريبية لدعم قدرات المؤسسات التعليمية.

وأكدت يوهانسن عيد أن التقييم يعد من أهم التحديات التي تواجه المؤسسات والبرامج التعليمية وذلك للتأكد من تمكن الطلاب والخريجين من الجدارات/ الكفايات المطلوبة كما أكدت أن هذا التحول سوف يحقق النقلة النوعية للتعليم في مصر، الأمر الذي يضعه في مصاف التعليم المتقدم في العالم .

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالتعاون مع هيئة الجامعات الفرانكفونية AUF بعنوان: «التعلم القائم على الجدارات/ الكفايات» Competency-Based Education الهيئة and Learning .

وقدم الورشة الخبير الكندى الدكتور بيير جدعون وحضرها السادة دكتوره سناء حسن راضي نائب رئيس الهيئه للتعليم الجامعي والدكتوره راجية على طه نائب رئيس الهيئه للتعليم الأزهري والدكتوره أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئه للتعليم ماقبل الجامعي، بالإضافة لمجموعة من خبراء الهيئة وخمسة وعشرين أستاذا جامعياً من مختلف الجامعات المصرية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «جودة التعليم»: التعلم القائم على الجدارات أصبح توجها عالميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.