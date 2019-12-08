شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: «إحنا نفسنا نخلي مصر جنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال ورشة عمل المحافظين الجدد، إن خدمة المواطن بكافة محافظات الجمهورية على رأس تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظين.

وطلب اللواء محمود شعراوي من المحافظين الجدد بعمل لقاءات دورية مع المواطنين سواء في دواوين ومقار المحافظات، أو القيام بجولات ميدانية في المدن والقرى، للاستماع إلى آراء ومشاكل المواطنين، فيما يخص الخدمات المقدمة إليهم من كافة القطاعات الخدمية بالمحافظة للعمل على تحسينها.

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«إحنا نفسنا نخلي مصر جنة لكن في أولويات»، هكذا أشار شعراوي إلى أهمية أن يتواجد المحافظون بين المواطنين لمعرفة مشاكلهم على الطبيعة وعدم انتظار التقارير في المكتب، مضيفًا: «المحافظ اللي مش هينزل الشارع ويسمع ويشوف المواطن عايز إيه، مش هينجح».

وتابع «شعراوي»: «طالبت المحافظين الجدد بعمل لقاءات دورية مع المواطنين سواء في دواوين ومقار المحافظات أو القيام بجولات ميدانية في المدن والقرى، للاستماع إلى آراء ومشاكل المواطنين فيما يخص الخدمات المقدمة اليهم من كافة القطاعات الخدمية بالمحافظة للعمل على تحسينها».

وحول حركة المحافظين الأخيرة، قال الوزير: «لأول مرة شاب من أبناء الادارة المحلية يتولى منصب محافظ وهذا نموذج يعطى دفعة للعاملين بالمحليات إلى الجد والاجتهاد والطموح، وهو نموذج نشجعه مع الآخرين فهو يجمع بين الجانب العملى والعلمى في الإدارة المحلية».