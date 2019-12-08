شكرا لقرائتكم خبر عن «أثبتوا كفاءة».. وزير التنمية المحلية يكشف أسباب التجديد لـ4 محافظين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال ورشة عمل المحافظين الجدد، إن من أسباب نقل4 محافظين من محافظة إلى محافظة أخرى، خلال حركة المحافظين الأخيرة، إنهم أجادوا في الملفات التي أداروها.

وأضاف «شعراوي»: «نقل المحافظين يصب في صالح العمل بعدما أثبتوا كفاءة». وعن ملف تقنين الأراضي، قال «شعراوي»: «مستمرين في ملف تقنين الأراضى وحق الدولة لازم يرجع، لأن حجم التعديات كبير جدا، تلقينا ٢٧٢ ألف طلب تقنين على مستوى الجمهورية وهذا رقم لايتناسب مع حجم التعديات». وحذّر «شعراوي» من عرقلة الاستثمار في المحافظات، مؤكدًا: «نحن في حاجة إليهم».