شكرا لقرائتكم خبر عن تضارب في أعداد المصابين بـ«الجديري المائي» بمدرسة الناصرية بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدرسة الناصرية الابتدائية بمدينة أبنوب تضارب في التصريحات بين مجلس آباء المدرسة وإدارة مكافحة الأمراض المعدية بمديرية الصحة بأسيوط حول أعداد التلاميذ المصابين بـ«الجديري المائي».

وأكد حسن عبداللطيف، رئيس مجلس الآباء بمدرسة الناصرية الابتدائية بمدينة أبنوب، إصابة 80 تلميذا، منهم 72 بفصل 5/1، وتم إغلاقه، اليوم، بسبب المرض المنتشر، و8 آخرين بعدد من الفصول ولم يحضر أطباء بالأمس إلى المدرسة لتوقيع الكشف الطبي على التلاميذ، مشيرًا إلى أنه تم حصول 49 تلميذ على خطابات من قبل الزائرة الصحية للتوجه للتأمين الصحي والباقي غادر إلى منازلهم بدون الحصول على خطابات تأمين للتوجه إلى مستشفى الجلدية لتوقيع الكشف الطبي عليهم.

بينما، نفى الدكتور وحيد مصطفى، مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية بمديرية الصحة بأسيوط، صحة إصابة 80 تلميذا بالجديري المائي بمدرسة الناصرية الابتدائية، مؤكدًا أن حالات الإصابة تمثلت في تلميذين فقط، وتم منحهما إجازة لمدة أسبوعين منعا لانتشار الفيروس، لافتا إلى عرض 9 تلاميذ آخرين من مدرسة الناصرية لديهم طفح جلدي على مستشفى التأمين الصحي لتشخيص حالاتهم.