شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول بين «سلامة الغذاء» و«الخدمات البيطرية» لحل مشكلة مراكز تجميع الألبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ويشمل البروتوكول المواد الخاضعة للعرض المشترك، وهي الأمور الخاضعة للرقابة والفحص المشترك من الهيئة والتي يتفق عليها الطرفين، بشأن مراكز تجميع الالبان والبيض وآليات الاستيراد والتصدير، وفقاً للإختصاصات المقررة لكل هيئة من الهيئتين.

ومن جانبه قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن هذا البروتوكول يأتي ذلك في اطار توجه الدولة نحو النهوض بالاقتصاد المصري والحفاظ على صحة وسلامة الغذاء بالصورة التي تنعكس على صحة المواطن المصري وكذلك حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمشتركة والمعدية بما يضمن الحفاظ على الأمن والأمان الغذائي للمنتج المحلى والمستورد والحفاظ على جودة الصادرات المصرية وتنشيطها وزيادة حجمها وفتح أسواق جديدة وتعزيز انسياب حركة تلك الصادرات إلى كافة دول العالم.

وأضاف «أبوستيت» ان البروتوكول يستهدف إنهاء كافة الإجراءات في اقل مدي زمني ممكن طبقاً لاختصاص اطراف البروتوكول وتذليل كافه المعوقات الفنية على التجارة وأمام حركة التجارة الدولية بالقدر الذي يضمن تحقيق الأهداف المنشودة بشان نفاذ الصادرات والواردات لجمهورية مصر العربية.