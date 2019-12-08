شكرا لقرائتكم خبر عن «الملا»: نعمل على زيادة إنتاج البترول وتوقيع اتفاقيات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال المؤتمر الفني لتحسين كفاءة عمليات البحث والاستكشاف، إنه يتم حاليا العمل على زيادة انتاج الزيت الخام لسد الفجوة مع الاستهلاك المحلي، من خلال العمل على تطوير النظم والإجراءات وطرح المزايدات وتوقيع الاتفاقيات البترولية لاكتشاف المكامن البترولية.

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وأكد «الملا» على أهمية العمل على زيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة، إذ تمتلك مصر عدة مواقع متميزة بالصحراء الغربية وخليج السويس، والتي لا تزال تتمتع بثروات هيدروكربونية تقليدية وغير تقليدية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والخبرات المتنوعة للشركات الأجنبية بجانب الخبرات المصرية، مؤكدا على أهمية التنسيق والتعاون بين شركات قطاع البترول والشركات العالمية العاملة في مصر والقطاع الخاص.

وأشار «الملا» إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة من قطاع البترول وعدد من رؤساء الشركات العالمية والخبراء والمهنيين بالصناعة، لدراسة سبل تحسين أداء الحقول المتقادمة في مصر على أن تقدم اللجنة توصياتها في نهاية الربع الأول من العام القادم.

وشدد «الملا» على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، باعتبارها أحد أهم الشروط الأساسية للنجاح في صناعة البترول، في إطار برنامج التطوير والتحديث.