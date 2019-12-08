شكرا لقرائتكم خبر عن «التجمع» عن أزمة مديرة «ثقافة كفر الدوار»: ممارسة التعصب الديني ليست حرية شخصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حزب التجمع عن تقديره لرد الفعل السريع والإيجابي للفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والتي سارعت بإلغاء قرار تكليف سيدة منتقبة مديرا لقصر ثقافة كفر الدوار.

وشدد التجمع على ضرورة تطهير مؤسسات الدولة، مؤسسات وهيئات وزارة الثقافة من كل أشكال التعصب الدينى سواء بالممارسة أو الزي، كما أكد الحزب على ضرورة إعادة النظر في معايير اختيار قيادات وزارة الثقافة، التي تمثل إحدى مؤسسات حماية الهوية الوطنية، وطالب التجمع بضرورة محاسبة المسؤولين عن اتخاذ قرار تكليف سيدة منتقبة بهذا الموقع القيادي في المؤسسة الثقافية وهيئاتها الجماهيرية.

وجاء في بيانه: «إن حزب التجمع ومع خالص احترامه وتقديره لمبدأ الحرية الشخصية في الملبس، فإنه لا يرى في ممارسة التعصب أي حرية شخصية، ويرى أن احترام الحرية الشخصية في الملبس لا يجب أن يتعارض مع الأمن القومي، ولا يجب أن يكون حائلاً أمام إمكانية التواصل الكامل بين المسؤول والجمهور من رواد المؤسسات العامة، خاصة هيئاتها الفكرية والثقافية والفنية والإعلامية».