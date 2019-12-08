شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنصورة يتفقد إعادة امتحان مادة «الجراحة» لكلية الطب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، أعمال إعادة امتحان مادة الجراحة العامة «MCQ» لطلاب الفرقة السادسة بكلية الطب والذى قرر إلغائه بسبب غضب الطلاب من صعوبته ووصفه بالتعجيزى.

وكان طلاب الفرقة السادسة بكلية طب المنصورة عبروا عن غضبهم يوم الخميس الماضى، لصعوبة إمتحان الجراحة العامة «MCQ» والذى وصفوه بالتعجيزى حيث سقطت 3 طالبات مغشيا عليهن اثناء الإمتحان بينما تناول عدد كبير من الطلاب الأدوية المهدئة وسادت حالة من الغضب بين جموع الطلاب بعد اغلاق الكلية ابواب اللجان عليهم لمنعهم من الخروج والإعتراض على الإمتحان.

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واستجاب الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة لغضب الطلاب بعد تلقى شكوى جماعية منهم، وقرر إلغاء الإمتحان وإعادته، اليوم الأحد، على أن يتم مراعاة معايير ضمان الجودة والاعتماد في مواصفات الورقة الامتحانية للمادة ووفقا للمقررات الدراسية.

وأدى طلاب الفرقة السادسة، اليوم، امتحان الإعادة وسط جو من التوتر والترقب بينما طمأن رئيس الجامعة الطلاب بأنه لايوجد أي تبعات لإعتراضهم على الإمتحان.

كما سأل الطلاب عن الإمتحان الجديد ومدى مناسبته للمناهج الدراسية وهل يواجهون أي مشاكل في الإجابة عليه، وأشاد عدد من الطلاب بمستوى الإمتحان وعدم وجود أي جزئيات غامضة فيه.

وأكد «عبدالباسط» على أن طلاب كلية الطب بجامعة المنصورة من الطلاب المميزين والمتفوقين على مستوى كليات الطب بالجامعات المصرية وأكد على أنه تم التنبيه على ضرورة مراعاة معايير ضمان الجودة والإعتماد في مواصفات الورقة الامتحانية لجميع المواد، وفقا للمقررات الدراسية.

وأشار إلى تشكيل العديد من اللجان لمراقبة الإمتحانات لضبط العملية الإمتحانية والردود على استفسارات الطلاب وخلق جو مناسب لأداء الامتحانات يسوده الهدوء والطمأنينة. رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور تامر أبوالسعد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة بسمة شومان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأسامة موسى أمين عام الجامعة.