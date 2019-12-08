شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعقد المؤتمر السنوي الدولي للإحصاء وعلوم الحاسب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، المؤتمر السنوي الدولي الرابع والخمسين للإحصاء وعلوم الحاسب وبحوث العمليات، من 9 لـ11 ديسمبر، بمبنى الكلية، بحضور أعضاء هيئة التدريس ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإحصاء.

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وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، أن كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، تسعى إلى الاستمرار في أداء رسالتها وتوظيف الإمكانات والطاقات المتاحة بها على الوجه الأكمل في ظل التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع والذي أدي لحدوث تحديات تنافسية كبيرة في مجال التعليم والتدريب، مشيرًا إلى أن الكلية تضم نخبة من الكوادر العلمية والبحثية التي تؤهلها لكي تصبح بيت خبرة للمجتمع المصري في مجال الإحصاء وعلوم الحاسب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور السيد خاطر عميد كلية الدراسات والبحوث الإحصائية ورئيس المؤتمر، أنه سيتم مناقشة العديد من الموضوعات المهمة خلال الجلسات العلمية بجانب الندوات وورش العمل التي تتضمنها أعمال المؤتمر على مدار 3 أيام، ومن بينها: الابتكار والتنافسية: رؤية مصر 2030، طوفان الشائعات أسبابها وأساليب المواجهة، تأثير التغيرات المناخية على البشر، دور السياحة كأداة للسياسة الخارجية المصرية بأفريقيا، التمكين الاقتصادي للمرأة، الجودة ومتطلبات العولمة، ومصر خالية من العشوائيات بحلول 2030.

وعلى هامش المؤتمر، سوف يتم الإعلان عن تنظيم مسابقة بالتعاون مع المؤسسة العربية لعلماء الشباب لاختيار أفضل مقترح لفكرة مبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وسيتم احتضان الفكرة من خلال ريادة العمال وتحويلها لمنتج يخدم المجتمع.