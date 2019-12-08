شكرا لقرائتكم خبر عن «سقط أسفل عجلات القطار».. تفاصيل مصرع مهندس بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى «شحاتة. س»، مهندس زراعي، 58 سنة، مصرعه نتيجة سقوطه أسفل عجلات القطار في محطة الخزان، مركز الرحمانية، البحيرة. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الرحمانية بسقوط شخص من قطار أثناء نزوله منه مما أدى لوفاته.

وعن تفاصيل الحادث، تبيّن بعد الانتقال والفحص أن «شحاتة» أراد النزول من القطار بمحطة «الخزان»، لكنه سقط أسفل العجلات، فتوفي في الحال. تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الرحمانية المركزى، ووضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.