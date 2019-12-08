شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تحصيل 29 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالرياض، استطاع حل مشاكل العمالة المصرية التي قدمت شكاوى للمكتب ولها مستحقات لدى أصحاب الأعمال والشركات، وبلغ إجمالي ما تم تحصيله لهم 6 ملايين و804 ألاف و254 ريالا سعوديًا، أي ما يوازي 29 مليونا و258 ألفا و292 جنيها مصريا تقريبا.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي باسم الوزارة، هيثم سعد الدين إن، مكتب التمثيل العمالي بالرياض قام بمراجعة واعتماد 1751 تأشيرة عمل جديدة، بالإضافة إلى اعتماد 21 ألفا و944 عقود عمل وشهادات استمرارية، فضلا عن توفير 30 فرصة عمل بالداخل، وذلك خلال الفترة من أول يناير حتي 30 نوفمبر 2019.

وأشار الدكتور غازي أنه قام بالرد على 3 ألاف و820 استفسارًا من خلال المكتب العمالي مباشرة، بجانب 10 زيارات ميدانية، و19 زيارة للمصالح الحكومية لإنجاز مطالب العاملين، فضلا عقد 7 لقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية بالرياض.