شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين خضر: هناك إعلام مضلل يزيف الحقائق يستخدم بعض الأبحاث لتضليل الشعوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نرمين خضر، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن مهمة الإعلام هي نقل الأخبار الحقيقية، ولكن هناك نوعا من الإعلام يزيف الحقائق وهو الإعلام المضلل.

وأضافت «خضر»، في كلمة لها بندوة بأكاديمية الشرطة، أن الإعلام المضلل هو أداة من أدوات الأعمال النفسية، ويستخدم بعض الأبحاث لتضليل الشعوب.

وأردفت أنه يمكن الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي وسرعة الرد على الشائعات التي يتم تناثرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عبر المؤسسات الرسمية، مشددة على أهمية توافر المعلومات والحقائق حتى لا نترك الفرصة للإعلام المضلل لنشر الشائعات.

وتابعت أنه للأسف البعض يلجأ لأسلوب الفرقعة والتسخين، والبعض الآخر لا يدقق معلوماته مما يساهم في انتشار الشائعات وتناثرها، مشددة على أهمية ضبط أداء الإعلام ونشر الحقائق لوأد الشائعات وعدم ترك مساحة لانتشارها.

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وقالت: «يجب توفير كافة الإمكانيات الفنية للإعلام حتى يتسنى له القيام بدوره»، لافتة إلى أن أمريكا أنشأت قناة الحرة إبان حرب العراق بهدف تحقيق الهيمنة.

وتابعت: «لابد من تدريب الكوادر الإعلامية لضبط الأداء الإعلامي في مصر وتوفير كافة المقومات الفنية والمعلوماتية له».

انطلقت فاعليات الجلسة الثانية فى ندوة أكاديمية الشرطة تحت عنوان «مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها».

وشارك بها اللواء أركان حرب بهجت فريد، مدير كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، واللواء طيار دكتور هشام الحلبى عضو هيئة التدريس بأكاديمية ناصر العسكرية، والدكتورة نرمين خضر استاذ الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وجمال الكشكى رئيس تحرير مجلة الأهرام العربى، ويدير الندوة بالجلسة الثانية الإعلامية هناء سمرى بالتليفزيون المصري، تحت عنوان ورقة بحثية «الإرهاب كأحد مهددات الأمن القومى ودور التشريع الجنائى فى مواجهته».

شهدت الندوة مشاركة طلبة الكلية الحربية وطلاب الجامعات المصرية المختلفة، لتوعيتهم بأخطار تلك المخططات الشيطانية التي تستهدف أمن البلاد وسلامة العباد.