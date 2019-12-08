شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات التعليمية تنظّم دبلومات جديدة للصيدلة الإكلينيكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدبلومات المهنية للصيدلة الإكلينيكة، تخصصص الرعاية المركزة وتخصص الأورام، والتي ينظمها مركز تدريب الأمانة الفنية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. وقال الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن تنظيم هذه الدبلومات تأتى في اطار خطة شاملة لرفع مستوى مقدمي الخدمة الطبية في مختلف ربوع مصر.

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وأفاد الدكتور محمد فوزى، نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية، بأن مركز تدريب الأمانة الفنية ينظم دبلومات مهنية في شتى تخصصات الصيدلة الإكلينيكة. وتأتى هذه الدورات في إطار رفع كفاءة مقدمى الخدمة الطبية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وقال دكتور مروان مصطفى، مقرر دبلومات الصيدلة الإكلينيكية بالهيئة ومنسق تدريب الصيادلة، إن عدد الطلبة المشاركين في كل دبلومة 50 طالبا من مختلف الجهات من داخل الهيئة وخارجها، وقد تم التعاون المثمر بين الهيئة وأمانة المراكز الطبية المتخصصة وكذلك المستشفيات الجامعية ومستشفيات القطاع الخاص وعلى رأسها مجموعة مستشفيات علاج ومجموعة نيو هارت لتدريب طلاب الدبلومة على أعلى مستوى وضمان كفاءة التدريب.

وأكدت دكتور نجوى صبرى، رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بجامعة عين شمس ورئيس اللجان العلمية بالدبلومات المهنية بالهيئة، أنها حريصة بشدة على اختيار المحاضرين ومراقبة المنهج العلمى المقر للدبلومة وضمان مواكبته لأحدث طرق وخطط العلاج العالمية «Updated Guidelines».