شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 293 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 293 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، منذ بدء التسجيل فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وحتى اليوم.

واوضح بيان، أن وفدا تفقد أعمال رفع كفاءة مستشفى الأقصر الدولي، ووجهه الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزير للرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بمتابعة أن يكون النسق المعمارى لكافة وجهات مستشفيات المنظومة الجديدة نمطاً واحداً، كما تفقد الوفد أقسام المستشفى لمتابعة سير العمل، وعقد اجتماعاً مع قيادات الوزارة والفريق الطبى بالمستشفى، وشدد خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من كافة أعمال التجهيزات وفقاً لأعلى معايير الجودة، وبما يليق بالمنظومة الجديدة.

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وأشار "السبكي" إلى أن مستشفى الأقصر الدولى هى أحد مستشفيات تقديم الخدمة الطبية من المستوى الثالث، حيث يخدم المستشفى حوالى 248 ألف مواطن، وتضم أقسام: باطنة، أطفال، جراحات (عامة - عظام –مسالك- عظام الأطفال - الفم والأسنان - قلب وصدر- تجميل - وجه وفكين - أوعية دموية - صدر - عمود فقرى - مخ وأعصاب)، وطب العيون، ونساء وتوليد، ونفسية وعصبية، وطب الأورام، وأوعيه دمويه، وأمراض جلديه، وانف وأذن وحنجرة، ومبتسرين، وجهاز هضمى وكبد، وصحة المرأة، وجراحة أورام، وأورام أطفال، وأمراض الدم، وروماتيزم وتأهيل، وأمراض قلب وصدر، ورعاية مركزة، وعلاج كيماوي.

وأضاف "السبكي" أن سعة المستشفى 365 سريراً، ويضم 24 عيادة خارجية، و8 غرف عمليات وغرفتى عمليات صغرى، و4 وحدات للمناظير، وقسم للأشعة يضم ( رنين _ مقطعية – سونار – دوبلار – إيكو – سينية – متنقلة – ماموجرام. C-ARM، و7 معامل للتحاليل، و43 عناية مركزة، و22 حضانة، و36 ماكينة غسيل كلوي، وبنك دم تخزيني، و6 صيدليات.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى يوليو الماضي.