شكرا لقرائتكم خبر عن "الحماية المدنية" بالشرقية تنقذ حياة "قطة" قبل سقوطها من ارتفاع 4 طوابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت قوات الحماية المدنية بالشرقية، فى إنقاذ قطة بعدما صعدت أعلى نخلة فى مركز فاقوس، وتعثرت فى النزول.

وقال أحد أهالى، أن القطة تسلقت أحد المنازل وعندما حاولت النزول استقرت أعلى نخلة ارتفاعها أربعة طوابق، فتمت الاستعانة بالمطافئ والتى حضرت وصعد أحد الأمناء بالسلم الكهربائى لإنقاذها.

كان قد تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقى الحماية المدنية بمركز فاقوس بلاغا بصعود قطعة أعلى نخلة أمام أحد المنازل بمركز فاقوس، حيث تسلقت القطة النخلة وعندما حاول أحد الأشخاص إنقاذها صعدت إلى أعلى النخلة، واستقرت فوقها ونظرا لارتفاع النخلة والذى يصل إلى نحو 4 طوابق تراجع الشخص عن إنقاذها وتم الاستعانة بالحماية المدينة.