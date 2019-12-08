الأرصاد: أمطار على الوجه البحرى والقاهرة غدا والصغرى بالعاصمة 15 درجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، طقس مائل للدفء حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.
كما يتوقع الخبراء، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحرى، قد تمتد إلى القاهرة وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.
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