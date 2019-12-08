شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء ينظم الاجتماع الرابع للشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، غدا الاثنين، فعاليات الاجتماع الرابع للشراكة العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمى للدول العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، وبمشاركة واسعة لجميع نقاط الاتصال الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث على مستوى الدول العربية وأصحاب المصلحة المعنيين والشركاء الدوليين وعدد كبير من الخبراء ومسئولى الدول المعنية.

وأوضح المركز، أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة آخر المستجدات والتقدُّم المُحرز فى مجال الحدّ من مخاطر الكوارث فى المنطقة العربية، كما أنه يعد فرصة للحكومات والشركاء لمناقشة الآفاق المستقبلية فى تطبيق إطار "سينداي" للحدّ من مخاطر الكوارث بحلول عام 2020، بالإضافة إلى التركيز على الاتّساق بين كلّ من أهداف التنمية المستدامة وتغيُّر المناخ والحدّ من مخاطر الكوارث‏.

ويفتتح الاجتماع كل من، أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وسوجيت موهانتى، رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث "المكتب الإقليمى للدول العربية".

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