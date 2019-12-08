شكرا لقرائتكم خبر عن مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية: قريبا نعلن تطهير سيناء بالكامل من الاٍرهاب والان مع تفاصيل الخبر
وأكد بهجت أن عناصر الإرهاب هاجمت منشآت الشرطة والجيش، لإنهاكهما لتصبح الحدود المصرية مستباحة، ولكن نطمئن أنفسنا أن الإرهاب تقلص نتيجة لجهود ضباط الجيش والشرطة، وفي وقت قريب نعلن تطهير سيناء من الإرهاب نهائيا.
وأؤكد أن ضباط الجيش والشرطة، لا يحاربون الإرهاب فقط، بل هناك عناصر كثيرة لا تريد وجود الدولة في هذه المنطقة، من أصحاب الأنفاق وغيرها، ولابد للمجتمع المدني من التدخل لزيادة الوعي لدى المواطنين حتى لا يتم تجنيدهم.
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