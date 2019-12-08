شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سيناريوهات تحدد موقف جوهرة القانونى قبل الفصل فى الاستئناف على حبسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عاصم قنديل، دفاع الراقصة الروسية "إيكاترينا أندريفا" والشهيرة بـ جوهرة، أنه من المقرر أن تفصل محكمة جنح مستأنف الجيزة، فى الاستئناف المقدم من جانب موكلته على حكم حبسها سنة مع الشغل، فى جلسة 28 ديسمبر الجارى، لافتا إلى أنه ليس من المقرر أن تحضر موكلته جلسة الحكم.

وأضاف المحامى، أن هناك 3 سيناريوهات للفصل فى القضية، الأول الاكتفاء بتغريم موكلته بمبلغ مالى وفى تلك الحالة يتم تسديد الغرامة المالية المقدرة من قبل المحكمة، وتنتهى القضية بذلك.

وتابع "قنديل": السيناريو الثانى، هو إلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراء موكلته ومعه تنتهى القضية وتصبح كأن لم تكن، والسيناريو الثالث والأخير، وهو تأييد حكم حبس موكلته أو تخفيف الحكم، وفى تلك الحالة عليها تنفيذ حكم المحكمة.

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واختتم المحامى تصريحاته مؤكدًا أنه فى حالة صدور حكم بإدانة موكلته فإنه من حقها الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضدها.

كانت محكمة جنح مستأنف الجيزة حجزت الاستئناف المقدم من الراقصة الروسية "إيكاترينا أندريفا"، والشهيرة بـ"جوهرة" على حكم حبسها سنة مع الشغل، فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، للحكم فى جلسة 28 ديسمبر الجارى.

كانت مباحث الآداب ألقت القبض على "جوهرة"، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل، وقررت نيابة الجيزة إخلاء سبيل "جوهرة"، بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص، وأحالت القضية لمحكمة الجنح.