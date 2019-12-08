شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للإعاقة» يعلن فتح باب التقدم لمترجمي الإشارة للمشاركة بـ«معرض الكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن فتح باب التقدم لمترجمي لغة الإشارة للاشتراك في الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر عقدها في الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير 2020 بأرض المعارض بالتجمع الخامس؛ ويمنح المجلس لمترجمي لغة الإشارة المتقدمين ومن سيتم اختيارهم شهادة تقدير معتمدة، ومكافأة مادية.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب على مدار السنوات الماضية، ومن أجل التعاون في ترجمة فعاليات وأنشطة المجلس بالمعرض وعدد من الندوات الثقافية ببرنامج معرض الكتاب.

وأشار إعلان المجلس أنه يجب على المتقدم أن يكون لديه خبرة في مجال ترجمة لغة الإشارة لا تقل عن ثلاث سنوات، والتفرغ خلال فترة المعرض، بالإضافة إلى حضور الورشة التدريبية التي ينظمها المجلس قبل افتتاح معرض الكتاب، ويتيح المجلس للمتقدمين إرسال البيانات الشخصية (الاسم - العنوان - الإيميل - رقم التليفون) مع صورة من الرقم القومي سارية على [email protected]