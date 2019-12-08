شكرا لقرائتكم خبر عن «فؤاد» يتقدم بطلب إحاطة حول انخفاض مساهمة القطاع الخاص في تحقيق نمو بالناتج المحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بشأن تراجع مصر في مؤشر مدير المشتريات في نوفمبر 2016.

وقال النائب محمد فؤاد، إن مؤشر مديرى المشتريات الذي تصدره شركة «آى إتش إس ماركيت» البحثية اللندنية، الذي يقيس نشاط الإقتصاد الغير نفطي من خلال استطلاعات شهرية تجريها مع الشركات في قطاعات الصناعة والخدمات؛ ويعكس درجة الثقة في الأداء الاقتصادي، وفي النظرة المستقبلية للإقتصاد من قبل القطاع الخاص العامل في كافة القطاعات الإقتصادية باستثناء قطاع النفط، كما يبين مستوى الطلب على منتجات تلك الشركات سواء الطلب الداخلي أو طلبات التصدير من الخارج.

وأشار «فؤاد»، إلى أن هذا المؤشر قد سجل أدنى مستوى له منذ عامين؛ عند 46،6 في نوفمبر مقارنة ب 48,6 في أكتوبر أي أقل من مستوى 50 المحايد، مما يدل على أن القطاع الخاص غير البترولى في مصر يمر بفترة من الإنكماش تستمر للشهر الرابع على التوالي.

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وأضاف «فؤاد»، أن المؤشر أشار إلى أن ذلك الإنخفاض الشهري يعد الأسرع منذ تدشين المؤشر؛ رغم تسجيله انخفاضًا في تضخم أسعار مدخلات الإنتاج لأحد أدنى مستوياته في تاريخ المؤشر، كما أظهر المؤشر أن التباطؤ الذي يشهده السوق المصري أدى إلى إنخفاض ملموس في الإنتاج والطلبات الجديدة على السلع والخدمات؛ وأدى إلى أول إنخفاض في تعيين الموظفيين منذ يوليو الماضي.

وأكد «فؤاد»، أن هذا المؤشر يعكس ما أوضحته بيانات الحسابات القومية للإقتصاد المصرى الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛ أنه منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي العام المالي 2016\2017 إنخفضت مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي من 72% في الربع الأول من العام المالي 2016\2017 إلى 68% في الربع الرابع من العام المالى 2017\2018.

وتابع أن السيدة كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، قد أبرزت أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق النمو الإقتصادى عقب لقائها مع رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي؛ حيث أوضحت «أن برنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى قد حقق خطوات كبيرة نحو الإستقرار الاقتصادي؛ مؤكدة أن تلك اللحظة فرصة مناسبة لأن يؤدي التحسن الاقتصادي إلى مزيد من المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل».

وطالب «فؤاد»، بعرض طلب الإحاطة على اللجنة الاقتصادية لمناقشته وبحث أسباب تراجع مصر في مؤشر مديري المشتريات الذي يعكس درجة الثقة في الأداء الإقتصادي وفي النظرة المستقبلية للاقتصاد من قبل القطاع الخاص، وبيان أسباب انخفاض مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو في الناتج المحلى الإجمالي خلال فترة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ودراسة كيفية تحقيق نمو اقتصادي مبني على شراكة حقيقية للقطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وخلق مزيد من فرص العمل.