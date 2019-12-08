شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. استكمال مفاوضات «سد النهضة» في واشنطن بحضور وزراء الخارجية والري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد غدا الاثنين في واشنطن برعاية وزير الخزانة الأمريكي، اجتماع على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية من دول (مصر، والسودان، وإثيوبيا)، وبمشاركة البنك الدولي، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن عقد هذا الاجتماع يأتي في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضي، وبرعاية وزير الخزانه الأمريكي، وحضور رئيس البنك الدولي، في ضوء الاتفاق على عقد 4 اجتماعات فنية ويتخللهم اجتماعين بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية، وإنه من المقرر ان يستكمل الاجتماع النقاشات حول قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة».

وتجدر الإشارة إلى انه تم عقد الاجتماع الأول في إثيوبيا خلال الفترة 15 و16 نوفمبر 2019 وأيضا الاجتماع الثانى بالقاهرة خلال الفترة 2 و3 ديسمبر الجاري، في اطار السعى لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، وذلك في اطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين «سد النهضة» والسد العالى، وايضاً في اطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود وهى آليه دولية متعارف عليها في اداره احواض الانهار المشتركة.