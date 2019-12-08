شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مجمع محاكم سمالوط بعد إحلاله وتجديده من عنف الإخوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح، الأحد، المستشار عبدالهادي محروس، مساعد أول وزير العدل لأبنية المحاكم، يرافقه المستشار محمود علاء، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، ورؤساء محاكم أسيوط، ومنفلوط والوادي الجديد، واستئناف بني سويف، والمحامي العام الأول لشمال وجنوب المنيا، وشؤون المحاكم، وعدد من قيادات وزارة العدل، مجمع محاكم سمالوط، شمال المنيا، بعد إحلاله وتجديده من عنف جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013.

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قال المستشار أشرف عقیل، رئیس الاستئناف ورئیس محكمة المنیا الابتدائیة، إن المجمع الجدید یعد الأضخم والأكبر بین المباني القضائیة على مستوى محافظات الصعید، وبلغت تكلفته 30 ملیون جنيه تقریبًا، ویضم محكمة جزئیة، ومأموریة استئنافية، ونیابة عامة، ومحكمة أسرة، وشھر عقاري، واستراحات للقضاة وأعضاء النیابة، ومسجدًا، مؤكدًا أنه یجري أيضًا الاستعداد لإنشاء مأموریة استئناف بالمجمع الجدید.

وقال المستشار عبدالهادي محروس، مساعد الوزير لأبنية المحاكم، إن افتتاح المجمع ضمن مجموع مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية، التي تم تطويرها بهدف تقديم خدمة متميزة للمترددين.

شھد الافتتاح قیادات محافظة المنیا التنفیذیة وعدد كبیر من أعضاء الھیئات القضائیة ورجال الدین الإسلامي والمسيحي.