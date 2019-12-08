شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: نتصدى للمخططات الهدامة ونرصد محاولات ترويج الشائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مركز بحوث الشرطة باكاديمية الشرطة، ندوة علمية تحت عنوان «مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها»، وذلك بمقر قاعة الاحتفالات والمؤتمرات بأكاديمية الشرطة، بالتجمع الخامس، وشارك في الندوة عدد كبير من قيادات وزارة الداخلية السابقين واعضاء هيئة التدريس بكلية الشرطة، واجمع المشاركين على بضرورة الإنتباه جيداً لما يحاك لهم من قوي الشر، فلابد أن يكونوا على وعى كامل وأن يستعدوا لمواجهة تلك الحرب الشرسة الموجهة إليهم عن طريق الإتحاد ونبذ العنف والوقوف خلف الدولة المصرية.

واكد الحضور على ضرورة التصدي لمحاولات هدم الدول من الداخل عن طريق نشر المعلومات المغلوطة والاخبار السلبية التي من شأنها التاثيرعلي المواطنين، وتشويه كافة نجاحات المؤسسات .

بدأت الندوة بكلمة ترحيب من اللواء الدكتور احمد ابراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطة، واللواء علاء الاحمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع الاعلام والعلاقات.

ندوة وزارة الداخلية حول «مواجهة مخططات إسقاط الدولة من الداخل»

قال اللواء ابراهيم رئيس اكاديمية الشرطة، أن العقود الاخيرة شهدت تطور في مفهوم الحرب فأصبحت حروب الجيل الرابع تعمل على هدم للدولة من الداخل.

واضاف: «هناك تزييف وعي المفاهيم واستهداف المواطنين ولهذا كان اهمية التوعية والتصدي لمحاولات زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة واقنتعت الدولة بضرورة المواجهة تمثل حائط دفاع عن الوطن ،واصبح لكل مؤسسات الدولة دور في التوعية للمواطنين».

وتابع: «تقوم الاكاديمية بدورها وتعد رسالة للمواطنين للتوعية والدور الفعال التي تقوم بها الداخلية من محاولات استغلال وسائل التواصل الاجنطتماعي في بث الشائعات والاخبار المغلوطة، أو الترويج لمخططات عن طريق منابر اعلامية خاصة ببعض الدول هدفها الاسقاط على الدولة المصرية».

على جانب آخر، رحب اللواء علاء الاحمدي مساعد وزير الداخلية للاعلام والذي رحب بالمشاركين قائلاً: «في هذا المحفلِ العلمىَ العظيْم والذى أضفىَ عليهِ حضوَركُمْ الكَريمْ ومشاركَتِكُمْ الفاعلةْ، بريقَ الجودةِ والإتقانْ، وإدراكاً بقيمةِ العمل المشتركِ لتحقيقِ مستهدفاتِ مسيرةِ العملِ الوطنىْ، وأن الروابطَ الوثيقةْ مع كافةِ طوائفِ المجتمعْ والمشاركةِ الفعالةِ مع رموزِ وقاماتِ الرأىِ والعلمِ والفكرْ هي السبيلُ الوحيد لتحقيق مستهدفاتِ العمل المشترك».

واضاف: «ان هذه الندوةِ العلميةْ كترجمةٍ حقيقيةٍ لتفاعلِ خُطط وزارة الداخلية مع مُعطياتِ المرحلةِ الحاليةْ، وما نُواجههُ اليومَ من تحدياتْ، ويؤكدُ على قناعتِنَا بأهميةِ تَوحيدِ جُهودنا، وصفوفِنا لمواجهةِ أجيال الحروبِ الجديدةْ وصناعةِ الدولةِ الفاشلْة، وذلك من خلال توضيح آلياتِ وأدواتِ هدمِ الدولِ من الداخلْ وإبرازِ دورِ الشائعاْت كإحدى وسائلِ التهديدِ المباشرِ للأمنِ القومىِ بإعتبارِ كل ذلك جرائَم تمثُل ضغوطاً على ثوابت الحياةِ الآمنةِ المستقرةْ بما تُخلًّفهُ من صِداماتٍ وصِراعات تُلقى بظلاَمِها على مقوماتِ الإستقرارِ والبناءِ في المجتمع ْوليس أدْل على ذلك مما تُطالعنا به المشاهد التي تِرد من دول كانت واحةً غنًّاء تَموجُ بالحياةِ النابضةْ وتحولتْ جَذرياً بفعلِ التطَرفِ والغُلًّو والإنسياق وراء الأكاذيبِ والشعاراتْ إلى ساحة خَرابِ في كل مكانْ» .

وتابع: «وللأسفِ الشديد، فقد شاعت في الآونة الأخيرة آلياتِ ومخططاتِ هدمُ الدولةِ من الداخْل وإستهدفت إستنزاف مواردِهَا والسيطرةِ على مقدراتِها وإخضاعِ توجهاتِها وقرارتها لتحقيقِ أهدافٍ لا تهتمُ بمصير شعبها ومستقبلهم».

وأكد: «إن المتتبعَ لحركة ِالحياةِ من حولِنا ليشهدَ عن يقين حجمُ تحدياتِ محاولاتِ إسقاطِ الدولْ ليسَ على الصعيدِ الإقليمى فحسبْ، بَل إمَتدت وبقوة على الصعِيدِ الدولى وهو ما شَكلَ خطراً داهماً وتحدياً لا نُبالغ إذا قُلنا أنه ضِدَ البشرية جمعَاء وهو ما يَفرض علينا ضرورةَ التوصلَ إلى توافق ٍ دولى ٍ حولَ إتخاذ التدابيرِ اللازمْةِ والجادةْ لمواجهة تلك المحاولات وإفرازاتها المدمرة».

وأكمل حديثه: «هنا نذكُر وبكلٍ فخرٍ وإعتزاز جهودَ الدولةِ المصريةِ في تحصينِ أركانِها وتدعيمِ ثوابتهِاَ لمواجهةِ كل المحاولاتِ اليائسةِ للنيلِ من إستقرارِهَا فبفضل المولى جلت قدرته وبحكمةِ قائدٍ شجاعْ إلتفَ الشعبُ من حولِه ودعًّم َخطواتِه الواثقةْوبإخلاصِ وتكاتفِ مؤسساتٍ وطنيةْ، ودماء ٍذكيةٍ روتْ تُرابَ هذا الوطنِ المفدىّ لشهدائنا الأبرار من رجال الشرطة والقوات المسلحةوأبناءِ الشعبِ المصرىَ العظيْم صاغت مصُر الكنانِةٌ إستراتجيتِها في الدفاع عن حقها في البقاء والإستقرار ففى مواجهةِ كلَ آلةِ للهدمِ وُلدتْ يدٌ مصريةٌ فاعلةُ للبناءْ وأمامَ كل أداةِ تخريبٍ كانتْ جهُوداً مصريةً متواصلةْ أمنياً وسياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً تُعلِن وبكل وضوح إستحالَة إسقاطَ أو ضياعَ هوية الدولةِ المصرية الأبيةْ لكل دُعاة الشر في شتى الارجاء».

ندوة وزارة الداخلية حول «مواجهة مخططات إسقاط الدولة من الداخل»

فيلم تسجيلي:

كما عرضت الاكاديمية فيلما تسجليا عن موضوع الندوة عن تصدي الدولة لمخططات الدول من الداخل واشكال الحرب الجديدة ومنها حروب الجيل الرابع التي تستخدم ادوات من الشباب والاجيال الناشئة والتي تستخدم الجيوش الالكترونية بهدف السيطرة على المواطن ويزرع رسائله بين المواطنين.

تفاصيل الندوة:

تضمنت الندوة 3 جلسات الاولي بعنوان الشائعات كاحدي ادوات اسقاط الدول وادارها الاعلامي نشات الديهي ،واستعرض فيها العميد الدكتور ايمن سعد الدين عبدالرحيم ورقة عمل عن الشائعات وتداعياتها على الامن القومي، وهي ظاهرة اجتماعية قديمة وليست حديثة واستعرض ماهية الشائعات والعمل على تفتيت بين فئات المجتمع ،وكذلك البعد الاقتصادي الامن القومي وكذلك التاثير على المنتج المحلي مقابل المستورد .

وجري نقاش حول دور الاعلام في مواجهة الشائعات وكذلك الدولة واثر الشائعات على الراي العام .

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وقال اللواء اركان حرب حسام انور، المحاضر باكاديمية ناصر العسكرية، ان الشائعة اخطرمن السلاح يستهدف المواطن، لاضعاف الروح المعنوية سوي بوعي أو من جهة خارجية تستهدف الوطن ،ولهذا يتم استهداف كل النجاحات التي تحدث داخل الدولة المصرية .

واضاف: «يتم تزييف الحقائق والاخبار المغلوطة ونشرها على التواصل الاجتماعي ويتم بسهولة تفتيت الدولة وهذا يتم بتوجيه من دول خارجية وهذا مخطط واضح للجميع».

وتابع: «ادعو الجميع ان تقف الشائعة عندك وبعدها ابدا في مرحلة التاكد من صحة هذه المعلومات».

وقال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين: «ان الشائعات ميراث تاريخي، ولكن العالم الان هناك صراعات مع دول كبري ولا يوجد بها حروب الشائعات، والحروب الالكترونية تقوم في مرحلة استقرار وبجانب وجود ما يمكن استثمار الوضع في الوطن، وان هناك طرف تقوم عمدا باطلاق الشائعات وهذه المرحلة التي تمر بها مصر».

وأكمل: «ان في المرحلة الانتقالية تحتاج التضافر والتكاتف من الجميع للحفاظ على البلد في كل شائعة أو اخبار مغلوطة، ونرصد في هيئة الاستعلامات وجود شائعات تطلقها جماعة الاخوان بهدف اسقاط نظام الحكم ،ولا يوجد طرف دولي يرغب في اسقاط مصر لكن يرغب في اضعافها فقط».

ندوة وزارة الداخلية حول «مواجهة مخططات إسقاط الدولة من الداخل»

وقالت الدكتورة نعايم سعد زغلول رئيس المركز الاعلامي بمجلس الوزراء، ان هناك اليات حديثة في التعامل مع الشائعات هدفها نشر روح الياس والاحباط عند المواطنين والتي نتعامل معها بشكل يومي في مجلس الوزراء، من خلال مصادر رسمية موثوق فيه .

واضافت: «ان هناك 4.1 مليار يستخدمون الانترنت على مستوي العالم ،وان 40 مليون يستخدمون الانترنت في مصر وان 89 مليون مواطن يمتلكون الفيس بوك في مصر ويعد مصدر رئيسي لكل الشائعات في مصر والتي يتم نفيها من جانب مجلس الوزراء بعد الرجوع للمصادر الرسمية».

وتابعت: «هناك تجارب لبعض الدول عربية واجنبية في التصدي لجرائم التواصل الاجتماعي والجرائم المعلوماتية، وان التجربة المصرية بمشروع قانون مكافحة الشائعات وتم اقرار جرائم تقينات المعلومات وكذلك قانون العقوبات وهناك اليات امنية موسعة منها انشاء جرائم الانترنت وملاحقة مروجي الشائعات على التواصل الاجتماعي».

وأوضحت: «هناك تقرير دوري لتوضيح الحقائق منذ 2014 وحتي الان يتم الرد على كل المعلومات المغلوطة ،بجانب قرار المجلس الاعلي للاعلام بمنع نشر الاخبار مجهولة المصدر ،وان مجلس الوزارء اصدر 2005 تقرير توضيح الحقائق منذ 2014 حتي الان».

ندوة وزارة الداخلية حول «مواجهة مخططات إسقاط الدولة من الداخل»

من جانبه، العقيد الدكتور احمد الدسوقي من قطاع الامن الوطني ان دور القطاع الأمن الوطني من هو مصدر الشائعة بهدف اسقاط الدولة وظهور الجماعات المتطرفة .

واضاف: «هل التنظيمات الارهابية لجات إلى الشائعات في الفترة الاخيرةوعرض مذكرة حل جماعة الاخوان في 1948 واستعرض الاتهامات المنسوبة للجماعة ومنها اتخذت من العنف وسيلة للوصول إلى اهدافها، وقيام الجماعة بالتحريض واثارة الفتن داخل الدولة والتحرك في الاوساط الطلابية، وان ما يحدث بالامس من الجماعة هو ما يحدث الآن».

وتابع: «جماعة الاخوان قائمة توريث الكراهية لكل الاجيال ،ورصد تحول كلمة الجوالة إلى الرصد والردع والنوعية وللمتقدمة والتنفيذ هي واجهة لاعمال الارهاب».

واوضح: «احدث الدراسات قالت ان 36 %من الجماعات الارهابية انتهت بالفعل وهناك جماعات مستمرة على مستوي العالم لبعض الاسباب منها المواجهة مع قوات انفاذ القانون».

وقال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ان الصراع مفتوح وحتي بسلاح الارهاب ونحن مازالنا في منتصف الطريق،وان الجهد المبذول يدل ان الدولة مدركة للتحديات المواجهة للدولة .

واضاف: «الشائعة اكثر تعقيدا من اطلاق خبر كاذب. والامر يتجاوز لاطلاق رواية متكاملة لضرب مصداقية المجتمع نفسه بهدف التشوية الموجودة لدي طبقة كبيرة من فئات المجتمع المصري».

ندوة وزارة الداخلية حول «مواجهة مخططات إسقاط الدولة من الداخل»

كما تضمنت الجلسة الثانية الحديث عن «اليات وادوات الهدم الدول من الداخل»، وادارتها الاعلامية هناء السمري، واستعرض فيها العقيد الدكتور رامي متولي القاضي ورقة عمل عن الاهارب كاحد محددات الامن القومي ودور التشريع الجنائي في مواجهته ،وتحدث خلال الجلسة الثانية كل اللواء اركان حرب بهجت فريد مدير كلية الدفاع الوطني باكاديمية ناصر العسكرية ،واللواء طيار هشام الحلبي عضو هيئة التدريس باكاديمية ناصر العسكرية ،عن الارهاب كاحد ادوات الهدم والعمليات النفسية كاحد ادوات حروب الجيل الرابع والاعلام المضلل ومظاهر واليات الهدم ،والحالة المصرية كنموذج ناجح لاجهاض مخططات هدم الدول على مستوي المنطقة العربية.

كما تضمنت الجلسة الثالثة مخططات اسقاط الدول وجهود مواجهتها وادارتها الصحفية نشوي الحوفي ،واستعرض المشاركين دور القانون في مواجهة مخططات اسقاط الدول وتطور مفهوم الحروب في العصر مع التركيز على حروب الجيل الرابع، ومخططات اسقاط الدول .