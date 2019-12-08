شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ونائب «التخطيط» يفتتحان اليوم الثاني من ورشة عمل المحافظين الجدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأحد، اليوم الثاني والأخير من ورشة عمل للمحافظين الجدد، والتي شارك فيها عدد من الوزراء وخبراء الادارة المحلية.

شارك في الجلسة الأولى الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري لشؤون التخطيط. وأشار «شعراوي» في بداية الجلسة إلى الاهتمام بمشروعات رصف الطرق الداخلية بالمحافظات ورفع كفاءتها، مشيرًا إلى أنه تم إنفاق ٥.٨ مليار جنيه العام الماضي لرصف الطرق الداخلية، كما تم اعتماد ٤.٦ مليار جنيه هذا العام لاستكمال الخطة الموضوعة.

وأوضح «شعراوي» أن هناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء لإعداد خريطة لرصف الطرق الداخلية بتكلفة ستصل إلى ١٧ مليار جنيه خلال ٣ سنوات، موضح بها جميع الطرق وتكلفتها والأولويات العاجلة، لافتًا إلى ضرورة توجيه الاهتمام بتمهيد الطرق الداخلية بالقرى وتوصيلها لأقرب الطرق الرئيسية بالمحافظات.

ووجه «شعراوي» المحافظين الجدد بايجاد طرق غير تقليدية لحل مشكلة الصرف الصحي بالقرى بالتنسيق مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية والاهتمام بالمشاركة المجتمعية في بعض القرى.

وطالب «شعراوي» بالاهتمام بملف النظافة وتحسين المستوى بشوارع المحافظات، وتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص العاملة على أرض المحافظات، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتشجيع مبادرات الشباب خاصة مع وجود مصادر متعددة بالوزارة، مثل صندوق التنمية المحلية، ومبادرة مشروعك بالوزارة، بما يعود بالنفع في النهاية على تحسين مستوى تلك الخدمة التي تهم المواطن المصري.

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وطالب «شعراوي» من المحافظين الجدد بتفعيل فرق التدخل السريع للإزالة الفورية للقمامة من الشوارع والميادين واحداث نقلة نوعية في مجال النظافة، كما شدد على ضرورة بذل الجهد والعمل الجماعي والتفاني في العمل وحسن اختيار فرق العمل المعاونة للمحافظين الجدد لمواصلة جهود التنمية وبذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم واستثمار الميزات النسبية والتنافسية في كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية للشباب.

وشدد على ضرورة توجيه اهتمام خاص بمتابعة إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وتقنيين أوضاع الأراضي وتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات للتصالح، موضحًا أنه تم استرداد حوالي ٢ مليون فدان من أملاك الدولة على مستوى المحافظات والرصد السريع لأي تعديات وإزالتها في المهد.

وأشار «شعراوي» إلى أهمية دور قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة في معاونة المحافظين لرصد أي مخالفات ومكافحة الفساد، موضحًا أن القطاع يقوم بنوعين من التفتيش، الأول هو التفتيش المنظم بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة الخطط الاستثمارية وتذليل أية عقبات تعترض التنفيذ وموقف تقديم الخدمات وحل شكاوى المواطنين، وأما النوع الثاني من التفتيش، فهو خاص بالتفتيش المفاجئ لمتابعة حل بعض الشكاوى المتكررة في المحافظات.

وقال «شعراوي» إن ورشة العمل تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشارك فيها المحافظين الجدد، وهم الدكتور طارق راشد، محافظ الغربية، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء خالد شعيب محمود، محافظ مطروح، واللواء أشرف غريب الديريدي، محافظ قنا، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، واللواء أشرف عطية عبدالباري، محافظ أسوان، واللواء عمرو محمد حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء إبراهيم أحمد شهاوي، محافظ المنوفية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واللواء أسامة محمد القاضي، محافظ المنيا، والدكتور أيمن مختار عبدالمنعم، محافظ الدقهلية.

وخلال الجلسة استعرض نائب وزيرة التخطيط رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وخطوات إعداد الخطة الاستثمارية للمحافظات، حيث أكد «كمالي» أن تلك الرؤية هي الإطار الاستراتيجي للدولة ويقوم على التنمية المستدامة من خلال ٣ محاور، الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

وأشار نائب وزيرة التخطيط إلى أن الرؤية الاستراتيجية لمصر يشارك فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص وهي النسخة الوطنية الأجندة الأممية وأطلقتها الأمم المتحدة عام ٢٠١٥، وتلزم بها كل دول العالم، مؤكدًا أن الدولة تقوم بوضع خطط وبرامج تنفيذية لتحقيق تلك الأهداف.

واستعرض «كمالي» إجراءات الخطة الاستثمارية للدولة وخطة التنمية المحلية بالمحافظات، والتي تركز على ٥ برامج رئيسية، وهي رصف الطرق، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة، ومشروعات الأمن والمرور والإطفاء، بالإضافة إلى مشروعات تحسين البيئة وتدعيم احتياجات التنمية المحلية، مؤكدًا التنسيق التام مع وزارة التنمية المحلية لإنهاء المشروعات التنموية التي لم يتم الانتهاء منها، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحديد الفجوات التنموية بين المحافظات، وعلى مستوى كل محافظة لسد هذه الفجوات بما يعمل على الارتقاء بمستوى التنمية في كل محافظة.

اليوم الثاني من ورشة عمل المحافظين الجدد

اليوم الثاني من ورشة عمل المحافظين الجدد

اليوم الثاني من ورشة عمل المحافظين الجدد

اليوم الثاني من ورشة عمل المحافظين الجدد