شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: نحن جزء من منظومة السياحة.. ونمتلك قوى ناعمة في هذا المجال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة جزء من منظومة العمل السياحي، مضيفا أن مصر استضافت العديد من الفاعليات الرياضية الدولية والعربية والافريقية خلال عام 2019 وسيشهد عام 2020 أيضا استضافة كثير من الفاعليات والسياحات الرياضية.

و أضاف صبحي، خلال اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب الأحد، للرد على طلب إحاطة حول معوقات رياضة الغوص في مصر، أن أهم الفاعليات التي استضافتها مصر عام 2019، كانت كأس الأمم الأفريقية للكبار، مشيرا إلى مشاهدة أكثر من مليار و250 ألف نسمه فاعليات سحب القرعة، فيما بلغ حجم المشاهدة الترويجية لمصر عبر البطولة أكثر من 2 مليار .

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وتابع: «السياحة الرياضية حققت خلال العام الماضي اكثر من مليون ليلة سياحية وهو ما كان له مرود قوي اقتصادياً، قائلاً: «مدن كثيرة تروج لنفسها من خلال السياحة».

ولفت إلى استعداد الوزارة للتعاون مع الجميع وان يكون لها دور في القطاع السياحي، خاصة انها تمتلك قوي ناعمه في هذا المجال متمثلة في الاتحادات الرياضية والتي لها علاقة بالالعاب المائية مثل السباحة والغوص والانقاذ والشراع وغيرها من الاتحادات الاخري بالإضافة إلى 40 اتحاد أولمبيي وغير أولمبيي.

و اشار إلى أهمية التناغم والتنسيق في التخصصات ،قائلا: «علينا ان نترك للاجيال القادمة نظام يسير عليه الجميع لان الافراد زائلون والبلد باقية».