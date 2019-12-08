شكرا لقرائتكم خبر عن منسق الأمم المتحدة: «مصر أصبحت دولة فاعلة إقليميًّا ودوليًّا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مكتبة الإسكندرية، الأحد، ختام فعاليات الجلسات الحوارية «مصر 2050»، التي تهدف إلى وضع تصور واستراتيجية لما ستكون عليه مصر مستقبلا، وذلك بحضور ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وقال «ديكتس»، إن هناك تصورين مستقبليين لما سيحدث في مصر بحلول العام 2100، أولهما هو وصول عدد السكان إلى 180 مليون نسمة وهذا رقم كبير ويمثل ضغطا على المدينة.

وأضاف: «على مصر أن توفر الرعاية لجميع المصريين، حتى أولئك الذين يعيشون في الواحات في غرب مصر وفي كل مكان في كافة المجالات»، مشيرا إلى أن مصر أصبحت دولة فاعلة إقليميا ودوليا وتتابع التغيرات المناخية والمستجدات.

وأوضح ديكتس أن التصور الثاني هو أن يصبح عدد سكان مصر 380 مليون نسمة يعيشون في الشريط الضيق حول النيل، وبالتالي فإنهم سيعانون أشد المعاناة مع وجود نقص كبير في الموارد والمياه.

وأشار إلى أن الوصول إلى أي من السيناريوهين السابقين أمر يحدده تعامل مصر مع التحديات والمستقبل، وهو ما يتطلب مجابهة ثلاثة تحديات، وهى التحول الرقمي وأن تقوم مصر بفتح ذراعيها أمام التكنولوجيا الحديثة.

وقال إن التحدي الثاني هو التحول الاقتصادي ودمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل 30% من حجم الاقتصاد في مصر في الاقتصادي الرسمي، وعلينا أن نفكر في الأشخاص الذي سيعانون من عدم وجود عمل لهم في المستقبل لأن وظائفهم لن تكون لها قيمة وغير مطلوبة، متوقعا التوسع في استخدام الطاقة الشمسية.

وتابع : «التحدي الثالث هو التحول السكاني.. فيجب أن يكون العدد الكبير للسكان ميزة للدولة بدلا من أن يكون عبئا عليها، فيجب ألا تلتهم الزيادة السكانية النمو الاقتصادي»، مشيرا إلى أن تلك التحديات الثلاثة يجب أن تنظر إليها الحكومة وتدرسها بشكل جيد.

بدوره، عقب الدكتور ابراهيم عوض، الأستاذ بالجامعة الأمريكية، على التوقعات التي طرحها ريتشارد ديكتس بطرح عدة تساؤلات وهي كيف نتوقع ما تكون عليه مصر بحلول 2060 وكيف سيكون شكل المجتمع وشكل التعامل ووسائل الاتصال، قائلا: «نحن في مصر لا نستطيع أن نتوقع ما ستكون عليه مصر والمنطقة العربية بعد ثلاث سنوات».

وأشار إلى أن السيناريوهات ليست مقصورة على مصر، ولكن سيؤثرعلي العالم بصفة عامة، متسائلا : «هل ستكون هناك ثورات تكنولوجية كبرى تغير شكل العالم، وهل سيكون الاقتصاد العالمي تكامليا أم أن كل دولة ستنكفئ على نفسها؟».

وأشار إلى تأثر القارة الأوروبية بالحرب الإقتصادية الدائرة بين الاقتصادات الكبرى المتمثلة في الصين والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أهمية النظر إلى بعض الأمور المهمة.. ولكي نصل إلى الحلول والمعالجات الصحيحة، منها العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك النظر في أمور الهجرة بين البلدان المختلفة، مشيرا إلى أن غالبية الأوراق المقدمة تؤكد أهمية أن تحافظ مصر على هويتها العربية والإفريقية.

وأشار إلى أن الإنسان الذي يعيش في الإسكندرية على سبيل المثال في العام 2020 غير الإنسان الذي سيعيش فيها عام 2060، ولذلك علينا القبول بالتغيير والتنوع الذي سيحدث.