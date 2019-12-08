شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تفتتح محكمة سمالوط الجزئية بالمنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت وزارة العدل، مبنى محكمة سمالوط الجزئية بمحافظة المنيا، اليوم الأحد.

وأناب المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل كلًا من المستشار عبدالهادي محروس، مساعد وزير العدل لشؤون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري، والمستشار محمود علاء الدين، مساعد وزير العدل لشؤون التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، للافتتاح، بحضور المهندس محمد عبدالفتاح، سكرتير عام محافظة المنيا.

المحكمة مقامة على مساحة أرض 2200 متر مربع، وتتكون من دور أرضي ودورين علويين، وتشمل قاعتي جنائي وقاعتي مدني، إلى جانب المكاتب الإدارية للمحكمة وللنيابة العامة، ومقر للشهر العقاري، ومحكمة أسرة لكل منها مدخل خاص، بالإضافة إلى المكتب الأمامي وما يتميز به من خدمات مميكنة للمتقاضين والمحامين المتعاملين مع المحكمة.

كما تشمل غرفًا للدعم الفني مثل المحول ومولد كهرباء ونظم الإنذار والإطفاء الذاتي وطلمبات مياه والسنترال، علاوة على التأثيث اللازم لبيئة مناسبة للعاملين والمتقاضين المترددين على المبنى، كما تم تزويد المحكمة بكافة أنظمة التقنية الحديثة الفعالة في سرعة إنهاء إجراءات التقاضى من خلال شبكة معلومات سلكية ولاسلكية تربط المكتب الأمامي بكافة أجهزة الحاسب الآلي بالمحكمة، وميكنة جميع دورات العمل بالإدارات المختلفة بالمحكمة وربطها بغرفة التحكم الآلي للدعم الفنى والتشغيل الإلكتروني.

ويشمل المبنى استراحة للقضاة وأعضاء النيابة العامة، يقع في الجهة الجنوبية بمدخل خاص داخل سور المحكمة يتكون من دورين أرضي وأول علوي مؤسسة ومجهزة بالكامل.

جدير بالذكر أن مبنى المحكمة تم بناؤه تحت إشراف الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري، وميكنته بعناية قطاع التقنية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة العدل، ليأتي استكمالاً لسلسلة افتتاحات المحاكم التي قامت بها الوزارة خلال عام 2019.

افتتاح محكمة سمالوط الجزئية بالمنيا

افتتاح محكمة سمالوط الجزئية بالمنيا

افتتاح محكمة سمالوط الجزئية بالمنيا