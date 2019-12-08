شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بكين في القاهرة: الصين أكبر شريك تجاري لمصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، يرافقه المستشار التعليمي الصيني، ووفد مرافق، اليوم الأحد، الجامعة المصرية الصينية، وتفقد منشآت الجامعة، والتقى بطلابها وأجرى معهم حوارات عديدة.

كما قام بافتتاح معمل اللغات والصوتيات الذي أهدته الصين للجامعة المصرية، وذلك بحضور الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، والدكتورة كريمة عبدالكريم، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور عصام محمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأمناء، والعديد من الأساتذة وطلاب الجامعة وسط احتفالية كبرى.

وقال السفير الصيني خلال افتتاحه المعمل الذي تم إنشائه بأحدث التقنيات، إن الجامعة المصرية الصينية تعد أكبر مشروع تعليمي صيني عابر للحدود تفتخر وتعتز به دولة الصين، كما أن العلاقة بين الرئيس المصري ونظيره الصيني شي جين بينغ، تعطي دفعات قوية للتعاون بين البلدين، وهو ما جعل الصين أكبر شريك تجاري لمصر، حيث وصل الميزان التجاري بينهما إلى 700 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأشاد بما حققته مصر خلال الأعوام القليلة الماضية من إنجازات تحقق أهداف التنمية المستدامة حيث تم حل الكثير من المشكلات الاقتصادية المزمنة بشهادة جميع دول العالم، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية الصينية، وأنها أصبحت في أبهى صورها على كافة المستويات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي ستسهم جهوده في الانتقال بمصر إلى مكانة اقتصادية مرموقة.

وأشار السفير خلال جولته بالجامعة المصرية الصينية، بمستوي الإمكانات المتميزة والمستوى العالي الذي وصل إليه طلابها ومنظومة التعليم بها، ومستوى طلاب الجامعة باللغة الصينية التي يقوم بتدريسها للطلاب مجموعة من الأساتذة الصينين المتخصصين، وهو ما يؤكد على قدرة الجامعة على تخريج جيل من الشباب قادر على المنافسة بقوة في سوق العمل، وتنفيذ ما يتطلب منه بمهارة منقطعة النظير.

وفي ختام زيارته أعرب السفير الصيني عن دعمه الكامل للجامعة المصرية الصينية وسعيه لتطويرها ودعم سفر الطلاب بالجامعة للتدريب بالصين، وكذلك دعم قدوم طلاب صينيين للدراسة بالجامعة المصرية الصينيه.

من جانبه أعرب الدكتور أشرف الشيحي عن سعادته البالغة بهذه الزيارة والتي تأتي في إطار دعم علاقات التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين البلدين وسعي الجامعة المصرية الصينية لنقل التكنولوجيا الصينية بكافة أنواعها وتخصصاتها من الصين لمصر، مُثمنًا قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات.

كما أكد على حرصه على دعم علاقات التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي مع الجامعات الصينية المرموقة وهو ما أكد عليه السفير الصيني وأكد على دعمه.

زيارة السفير الصيني بالقاهرة للجامعة المصرية الصينية

زيارة السفير الصيني بالقاهرة للجامعة المصرية الصينية

زيارة السفير الصيني بالقاهرة للجامعة المصرية الصينية