شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الأكبر بالعالم.. «الأمريكية للسكري» تختار القاهرة لعقد مؤتمرها في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختارت الجمعية الأمريكية للسكر، مدينة القاهرة لأول مرة، لعقد اجتماعها السنوي الذي يعد أحد أكبر المؤتمرات الطبية المعنية بأمراض السكر في العالم، واتخذت الجمعية هذا القرار لتكون القاهرة نافذتها على أفريقيا ودول الشرق الأوسط مجتمعة في عام 2020.

ويُعد المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للسكر، هو أكبر المؤتمرات الطبية في العالم، وقد حضره هذا العام في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية أكثر من ١٨ ألف عضو، ويُعرض في هذا المؤتمر الهام آخر ما توصلت إليه الأبحاث في مجال الوقاية وعلاج المرض والذي يصيب حاليًا واحد من كل خمسة من المصريين، حيث أن مرض السكر ومضاعفاته يستنزفون معظم ميزانية الصحة في كل دول العالم وقد وصلت تكلفته إلى ٣٢٧ مليار دولار سنويًا في الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة ٤١٪؜ كل ٥ سنوات.

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ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر في القاهرة فبراير من العام المقبل، ولحرص الجمعية الأمريكية للسكر على وصول هذا النشاط العلمي الهام إلى جميع أنحاء العالم لخطورة المرض وتكلفته، فقد اعتادت اختيار إحدى المدن الأوربية والآسيوية سنويًا لإعادة عرض نخبة منتقاة من أفضل الأبحاث بلسان نخبة عالمية من كبار العلماء تختارهم الجمعية، وتقديرًا لمكانة مصر العالمية وبمجهود كبير من علمائنا المصريين في مجال السكر في الخارج والداخل اختارت الجمعية، مدينة القاهرة لأول مرة لتكون نافذة الجمعية على أفريقيا ودول الشرق الأوسط مجتمعة في عام ٢٠٢٠.

وفي هذا السياق، قال التحالف المصري الذي يضم جمعيات السكر في مناطق مصر المختلفة، إن هذا المؤتمر له أهميته كبيرة على مستوى العالم والقاهرة هي أول مدينة عربية وفي المنطقة بشكل عام تشهد انعقاد هذا المؤتمر، ويقوم هذا التحالف المصري للسكر بمساعدة الجمعية الأمريكية للسكر، لإنجاح هذا الحدث العلمي الهام والذي يعتبر فاتحة للمؤتمرات الطبية الدولية على أرض مصر، ونجاح المؤتمر وتنظيمه يضمن استمرار حدوثه سنويًا بمصر وهذا أقصى ما نتمناه.

ويضم تحالف السكر المصري كلا من الدكتور اسامة حمدي، الاستاذ بجامعة هارفارد ومعهد جوسلين للسكر، والدكتور صلاح الغزالي حرب أستاذ السكر والغدد بطب القاهرة، والدكتور مجاهد ابو المجد الاستاذ بطب المنصورة، والدكتور سمير حلمي الاستاذ بطب الإسكندرية، والدكتور عادل عبدالعزيز الأستاذ بجامعة سوهاج، والدكتور سيد عيد الاستاذ بطب المنصورة، وهذا التحالف هو بمثابة همزة الوصل بين كل جمعيات السكر بمصر وبين الجمعية الامريكية، ويشرف عليه الدكتور أسامة حمدي المصري الاصل وخريج طب المنصورة.